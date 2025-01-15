盼賴總統 效法經國先生執政理念

十三日是賴總統勝選一周年，同時也是故總統經國先生逝世卅七周年。賴總統在一年前的當選演說中提到，內閣組成將不分黨派、用人唯才；樂意與在野黨領袖見面共商國事，承諾台灣必須走向「溝通、協商、參與、合作」的政治；兩岸關係上，「維持台海和平是我最重要的使命」。

遺憾的是，賴總統執政後，勝選承諾全部跳票：不謙卑接受新民意，反而大搞政治鬥爭壓迫在野黨，從各項法案到總預算案再到重要人事案，賴總統總是一意孤行，無視在野黨的訴求，導致朝野衝突不斷升級；約立法院長韓國瑜喝和解咖啡，卻縱容黨團立委羞辱韓院長；要維持台海和平卻主張「新兩國論」，導致兩岸緊張局勢未見緩解。新的一年還面臨區域立委的大罷免潮，台灣社會恐進一步被撕裂，令人憂心。

回顧經國先生從行政院到總統府的主政期間，不僅施政作風清廉愛民，用人唯才，拔擢了孫運璿、李國鼎、趙耀東等賢才為國服務；在國際石油危機的時刻，經國先生力排眾議，大力發展民生經濟，推動十大建設及十二項建設，透過一連串擴大內需及創建新竹科學園區等措施，為台灣經濟建設的長遠發展，奠定深厚穩固的基石。在經國先生晚年，又能審時度勢解嚴開放黨禁報禁，為台灣後來的民主化改革奠定良好基礎。國家定位及兩岸關係上，經國先生堅持中華民國法統，反對台獨；對中共採取不妥協、不接觸、不談判的三不政策，反對一國兩制；但開放老兵探親，為兩岸交流破冰。在那困難重重的年代，正是經國先生高瞻遠矚且為國為民的施政精神，帶領國家走出危局，創造經濟起飛的台灣奇蹟。經國先生曾言：「世上沒有永遠的執政黨」，其一心為國為民，不以個人、家族及政黨私利著想的博大心胸，令人敬佩。

筆者建議，賴總統應效法經國先生的施政精神，放下政黨惡鬥的執念，改以謙卑、真誠的態度尋求朝野和解、凝聚全民共識，化解當前的朝野僵局。無論是與韓國瑜院長喝和解咖啡，或是邀請在野黨領袖舉共商國是，希望賴總統虛心接受各方意見，別再操弄兩面手法搞政治作秀。兩岸問題上，賴總統應正視維持現狀的多數民意，積極推動兩岸對話，莫再主張「新兩國論」，且違反憲法增修條文及兩岸條例對於兩岸關係的法律定位，以行政命令剝奪陸配參政權，遂行其「務實台獨」理念。這不僅無助於兩岸僵局的緩解，更可能在川普2.0時代給台灣帶來更多的麻煩。

盼賴總統不忘勝選承諾，做一位全民總統，帶領國家在新的世界局勢中大步向前、行穩致遠。若賴總統執意被少數深綠民意綁架繼續操弄政黨惡鬥，大搞「務實台獨」，遲早會被多數民意唾棄。