嘆這個反智的民粹社會

美國洛杉磯的一場大火，燒出了一個反智社會的「民主假像」。從水權私有化，到消防栓無水可救火，在在都顯示這是一個反智的民粹社會。

民主的成敗取決於公民素養，當一國的選民愈容易被單一議題所操弄，其民主基礎就一定愈薄弱。因此民主的根本乃在教育，以及教育能夠授予人民多少對正當事務的領悟與判斷能力。當這些領悟與判斷能力因著掌權者不斷透過媒體與網路洗腦人民，導致選民的「信仰單一化」與「仇恨絕對化」，那麼民主將會造成「希特勒式」的民粹災難。

近年來美國不斷鼓吹「疑中、反中、抗中」論，在國際社會上刻意將中國塑造成一個「專制獨裁，違反人權」的紅色帝國，卻無視中國在基礎建設，科技研發，以及脫貧致富上各方面的努力。反觀美國自身種族問題不斷，基礎建設落後，貧富不均嚴重，空有民主之殼，卻無民主之惠。川普靠著民粹二度入主白宮，勢必為世界局勢帶來不確定新的動盪與不安。

同樣地，台灣民主化從總統開放民選到現在將近三十年，也讓台灣的經濟從進步繁榮的四小龍走到現在的困坐圍城，我們選出來的政治人物，沒有最爛只有更爛，因此，民主到底為我們帶來的是幸福還是災難呢？

台灣經歷了這麼多年的選舉，聰明的投機政客很快就發現，統獨是最好用的迷幻藥。他們發現，只要激起仇恨與對立，就能讓選民瞬間失去領悟能力，忘記思考，一味蠻幹。因為平淡理智的民主是乏味的，惟有抹黑，搞意識形態，加深仇恨，才能催逼出選民的狂熱與激情。

當然，這都要歸功於這二十幾年來，政府有目的性的教育改革與媒體操控。這種透過教改課綱與政論節目，不斷對人民進行重覆「反智」的洗腦，確實在意識形態的操弄上，達到非常重大的效果，並且成功地歷經幾次政黨輪替。教改三十年，在「台灣優先，本土抬頭」的風潮下，把台灣的格局愈做愈小，對外的道路愈走愈窄，內部的對立愈挖愈深，窮了人民，富了政客！然而無知的選民持續埋單。「愛台灣，護民主，顧主權」的藥嗑下去，人就傻了！執政黨帶頭成了藥頭，收買媒體成了通路，籠絡名嘴成了盤商，然後在網路上再包養一些大大小小的「民主毒販」，就這樣輕輕鬆鬆毀了一個世代！

可嘆在台灣，有脊梁的知識分子畢竟是少數，更多的是海綿骨頭，甚至為虎作倀。作為知識分子，我們的血液中，理當承載著文人的傲骨與讀書人的尊嚴。即使做不到與邪惡的政權做永不妥協的抗爭，至少也要做到不背叛自己的道德良知與獨立思考，不出賣國家尊嚴與人民利益。

對比於過去台灣錢淹腳目的美好年代，現在的年輕世代，只怕窮得只剩下民主。民主的精髓是公平公正，選賢與能。所以我們要認清，沒有任何一種高尚的本土價值與政治目標，是可以用不正當與骯髒汙穢的手段去達成的。現在的執政黨動輒以憲法法庭與司法羈押做為打壓在野黨的工具與手段，不服從多數民意，是典型的「民粹式民主」，反智理盲，實在是比專制的獨裁政權更令人作嘔生厭！