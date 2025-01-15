AI為傳統教育注入活水

閱讀十二日洪蘭教授「ＡＩ時代背古文的意義」一文，如醍醐灌頂。「背誦經典文章是否已然過時？」這個命題的核心，並非要否定記誦的價值，而是要探索如何讓千年智慧與現代科技交相輝映，譜寫一曲新的學習樂章。

ＡＩ科技恰似一盞智慧明燈，為我們指引新的方向。就像律師不必背誦浩繁的法條，而是要掌握法律的精髓，在恰當時機援引相關條文。ＡＩ可協助我們在典籍汪洋中快速尋找明珠，讓我們騰出更多心力去品味經典的芬芳。

當我們徜徉在古文的長廊中，ＡＩ猶如一位博學的嚮導，即時點明字句背後的典故軼事。更可貴的是，ＡＩ能體察每個學子的特質，如良師般循循善誘，在最恰當的時節喚醒我們重溫那些珠玉片段。

這並非要將記誦拋諸腦後，而是讓我們更從容地選擇值得珍藏的篇章。如洪蘭教授所言，當人生遇到疾風驟雨，腦海中浮現的詩句往往能撐起一把智慧的傘。

ＡＩ的加入，猶如為傳統教育注入一股新泉。它讓我們能將更多心力投注在感知與思辨的天地中。教育的圭臬不是要培養出一具會背誦的軀殼，而是要滋養能思考、感受，並靈活運用知識的靈魂。讓我們攜手ＡＩ，讓千年的智慧之光，在現代生活中綻放更璀璨的光芒。