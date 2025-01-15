擺脫抗中標籤 為台灣觀光加值

報載春節前夕，各主要觀光景點旅館訂房率慘不忍睹，平均訂房率跌破四成，近期花蓮訂房率也只有二十一％，是全台倒數；遭逢國旅寒冬，大量解雇創三年來新高。營運已數十載的墾丁統一渡假村，就在其大量解雇勞工計畫書中指出，由於最低工資及電費調漲導致成本上升，再加上近年遊客量大幅減少以致虧損。其他連鎖旅館集團，諸如承億文旅及統茂高山青，皆傳出租約到期不再續約。其實，冰凍三尺，非一日之寒。

台灣於疫情初始，尚稱管控得宜，也因之在世界遭遇觀光亂流之際，仍不顯落寞。然而，隨著疫情延燒，國際觀光產業停頓下來，世界各國多藉此時機加緊整頓軟硬體，以迎疫後紅利，台灣卻未治本的針對觀光設施與觀光資源重新規畫；重要的桃園機場第三航廈、第三跑道工程，更因原物料上揚等因素，導致工程進度延後。疫情期間台灣應對之方，多著重於治標的補助，而欠缺長遠願景之勾勒與執行。

也因此，疫情於二○二三年緩下，防疫降級後，各國陸續解除邊境管制，二○二四年當是可以完整檢視各國疫後觀光軟實力的一年。聯合國旅遊組織（UNWTO）預估，二○二四年全球觀光產業將恢復至新冠疫情前水準。事後諸葛檢視，疫情前夕的二○一九年，我國入境旅次達到新高的一千一百八十六萬餘人次，歷經疫情期間的低迷，二○二三年疫情降級初始，台灣年入境旅次恢復至六百四十八萬；而完整解禁的二○二四年，公布的觀光數據統計至十一月，累計僅有六百九十五萬，下修的七百五十萬旅次目標能否達成尚有困難，更遑論能否恢復至疫情前的千萬旅次。

從島國思維觀之，假定單一旅次經濟貢獻為固定，觀光產業要能帶動國內經濟，關鍵在入境旅次需要高於出境旅次；然而台灣長年來多處於觀光逆差情節，亦即出境旅次多高於入境旅次。從扁政府第二任期的二○○四年，入境旅次為出境旅次的三成八開始，隨著台灣觀光魅力的彰顯與兩岸關係和緩，逐年上升。至馬政府第二任期的二○一四年達到最高，為八成四。而後一路下滑，至疫情前的二○一九年，儘管該年入境旅次創新高，但出境旅次更達二千三百餘萬，入出境比降至五成八。如以二○二四年截至十一月的數據檢視，入境與出境比更僅為四成五。

不可否認，陸客在過往台灣旅遊產業持續起飛的階段扮演重要角色。而長年來，觀光產業更被視為不同文化間交流的重要媒介。此不同文化所指，不管放諸世界抑或兩岸關係皆然。旅遊交流固有亂象，導正而已；然，撒幣補助，而封其國以堵絕交流，實因噎廢食，未得其效先受其害。觀光需有遠見，擺脫「抗中保台」的意識形態標籤，深化具台灣特色的加值行程；作為科技矽島的台灣，作為擁有豐厚地景文化的台灣，沒有做不到的理由！