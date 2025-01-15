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美AI晶片管制 台反思契機

聯合報／ 陳擷安／科技集團法務（台北市）

拜登政府於一月十三日推出新的ＡＩ晶片管制規範，旨在限制先進ＡＩ技術的外流，確保其國家安全及科技領先地位。此舉不僅影響全球科技供應鏈，也為台灣這個高度仰賴半導體產業的經濟體帶來深遠影響。

首先，台灣作為全球半導體產業的核心樞紐，不僅掌握先進製程技術，更是美國主要的供應夥伴之一。美國此次明確將台灣列為不受限制取得ＡＩ晶片的國家之一，顯示台灣在全球科技鏈中的重要性。這項規範雖對部分國家形成限制，但台灣的製造優勢與高度信任關係，提供了無可取代的地位。這不僅是對台灣產業價值的肯定，也為台灣在國際局勢中增添了話語權。

然而，這份「信任清單」背後，也伴隨著高度的責任與挑戰。如何確保台灣的ＡＩ技術與晶片供應不被不當挪用，成為台灣企業與政府需面對的課題。若能妥善利用此政策帶來的優勢，台灣有機會在全球ＡＩ產業格局中更上層樓。

此次美國政策重點之一是「總處理效能」的計算與限制。台灣的科技企業須精準掌握新規範，從技術設計到產品供應，都需以合規為首要目標。同時，美國政策中針對低風險晶片出口的豁免條例，也為台灣的研究機構與初創企業提供了一定的操作彈性，鼓勵更多創新應用。

對台灣而言，此政策是反思科技政策的重要契機。過去，台灣對晶片產業的支持多集中在硬體製造領域；未來，應逐步向ＡＩ軟體開發與應用層面拓展，構建更完整的ＡＩ生態系統。這樣不僅有助於提升國際競爭力，也能降低對單一產業的過度依賴，強化整體經濟的韌性。

值得注意的是，新的ＡＩ晶片管制規範對「模型權重」的保護標準，凸顯ＡＩ技術安全的重要。台灣企業須嚴格遵循，以避免在技術外流問題上成為焦點。

此外，台灣也應從制度層面加強技術出口管制，建立完善的科技保密機制，確保先進技術不被不當利用。

再著，針對美國強調的「國別驗證終端用戶資格」，台灣企業應積極配合，建立透明的國際合作模式，並藉此增加與美國科技合作的深度與廣度。同時，政府可設立專責機構，協助企業應對國際科技規範的變化，確保台灣在國際科技秩序中站穩腳步。台灣也需要深化與盟國的合作，並加強自主技術的研發能力，避免受制於單一國家政策。

總結而言，台灣作為全球科技供應鏈的關鍵一環，在ＡＩ晶片規範的博弈中，不僅承擔著保護技術安全的重任，更肩負著創新發展的使命。透過策略性的政策規畫與國際合作，台灣將能在這場科技競爭中，持續發揮舉足輕重的影響力。

半導體 美國

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