無九二共識 學術交流非紅綠對話

日前有二位上海知名涉台學者來台，期間會晤兩大具半官方性質的國策研究院及亞太和平研究基金會，一時引來「紅綠對話」關注，發揮些微緩解兩岸緊張敵對氛圍的作用。然國策院澄清：非密會、非綠營智庫及純學術交流。此澄清有助化解外界對民共、紅綠對話疑慮。

但兩岸學術交流是否因此而春暖花開？顯然仍非樂觀。大陸兩位學者與亞太基金會執行長等交流，也「不期而遇」陸委會副主委。這顯示，面對川普執政後兩岸關係的不穩定及衝擊，雙方皆有意進行試探性交流，詮釋與理解彼此政策。然是否能據此論斷陸學者此次來台就會產生擴散效應？學術交流會不會日趨頻繁？相對於先前政大邀請廈大台研院無功而返，何以准許上海學術團呢？

首先，此次兩岸學者交流既是學術探討，也具有試探性作用。亞太和平基金會與國策院固然以民間形式出現，其實與當局兩岸事務機構關係頗為密切，具有半官方性質。無論是台或陸方學者，其與兩岸當局各自的兩岸決策及執行機構關係不是一般性，扮演智囊性質角色。

其次，大陸具官方色彩智庫與具綠營或官方色彩智庫對話，並非等於紅綠第二軌對話。國策院宣稱雙方學者座談並非密會；雖然亞太基金會為國安局外圍智庫組織，國策研究院董事長田弘茂曾任外交部長、海基會董事長，但此仍難以界定為紅綠第二軌、甚至一點五軌對話。學術對話意涵非紅綠對話，不應無限上綱。若民進黨不承認九二共識前提下，陸學者要公開拜訪民進黨的智庫有其困難，因為易被解讀為在沒有九二共識前提下，兩岸亦可展開交流及對話。民進黨拒絕承認九二共識，主張在無任何政治前提下，展開兩岸對話及協商。

最後，兩岸學者探討和關心之議題取向，為一般性而非機敏性議題。從嚴安林的學術專長在國際與兩岸事務、美中台關係互動，及盛九元的專長在兩岸經貿領域，此次討論議題範圍僅就共同關心的焦點進行，亦對於兩岸交流及未來發展方向等相關議題進行座談。探討議題包含兩岸關係、美中關係、國際經貿情勢等議題，特別是上海學者關切三件大事，包括兩岸關係於今年是否有發展的新契機、瞭解賴清德總統的兩岸政策思維，以及希望多面對面交流，減少誤判與猜忌。這利於川普執政後，兩岸當局勢必要因應來自美國壓力的現實。

兩岸學術性交流與意見交換，不應因政治氛圍變化而改變。儘管國策院宣稱其營運經費完全由民間企業捐助，既不屬政府智庫、也非政黨智庫；但其團隊及顧問具有綠營背景，則為不爭事實。雖嚴格來說，少數陸方智庫與具綠營或官方色彩智庫對話，並不能界定為「紅綠對話」；然若兩岸學術交流能藉此敞開，不失為創造兩岸和平氛圍的機遇之窗。