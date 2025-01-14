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老是檢討別人 國防部老大心態

聯合報／ 陳宏煇／退伍軍人（新北市）

近年來國防預算不斷增加，先進武器愈買愈多，但領導及操作武器的志願役軍士官人數卻不斷減少，讓人擔憂未來的國軍在少子化愈趨嚴重的情況下，可能面臨空有武器卻沒人操作的窘境。其實，不只志願役軍士官兵不想當兵，一年期的義務役也有人想方設法「逃兵」。以下是真實案例：

桃園潘姓男子以觀光名義出國，長期滯留國外，除役年齡才返台並主動投案，最後法院判處潘男六個月有期徒刑（可易科罰金）、緩刑二年，並向公庫支付卅萬元，以及提供二四○小時的義務勞務。

基隆張姓男子出國讀書後，為逃避兵役拒不回國當兵，期間在美國取得公民證明，卅七歲時返國並到地檢署表示悔悟，最後法院判決罰鍰六萬元，書寫悔過書一篇。

南投李姓男子廿三歲時出國留學，卅七歲時回國，法院判處五個月有期徒刑、緩刑二年，並要求繳付十五萬元罰金。二審維持原判，但認為李男在美國擔任軟體公司經理，年薪約台幣七五○萬元，要求李男應給付公庫一百萬元。

以上案例說明，不想當兵者只要想辦法出國，等過了除役年齡再回國自首，並且繳交百萬元以內罰金，就可以不用當兵。這對遵守國家法令規定的國民來說相當不公平。猶記得在部隊時尚曾見過回役兵，他即使已經四十幾歲，小孩都已經入伍服役，自己仍在努力補滿役期。

國軍現在面臨的問題是，志願役不願意繼續待在軍中、義務役「不願役」進入軍中。國防部表示是受少子化趨勢及民間企業爭才等影響，並老調重談表示將採取各種人性化管理措施、研擬提高薪資待遇；身為老兵的我不禁搖頭感嘆，國防部的老大心態，不改就是不改，老是在檢討社會、檢討別人，問題還是沒有解決，最終國軍人數只會持續減少。

國防部 志願役

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