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浮動的國民 誰願從軍？

聯合報／ 趙興鵬／中華戰略學會研究員（台北市）

根據今年國防部預算書，透露出國軍人力現況，至今並沒有解決歷來編現比所出現大量缺額的問題，而是持續亮起紅燈，寧願選擇賠錢提前退伍的軍士官人數，從二○二○年的四○一人，暴增到去年的一五六五人，高達四倍之多。

雖然，國軍志願役人員「預算員額」一六○七四九人，是二○二○年來新低；相較於二○二四年，預算員額僅下降百分之三，但問題是戰鬥部隊人員方能領取的「戰鬥部隊加給」，減幅卻高達百分之九；人力流失情況集中在主戰部隊，這是一個非常危險的信號！說明了若選擇軍人這條路，大部分人卻不願意到最吃苦、最危險的野戰部隊。

國防部檢討原因，認為是「受少子化影響、民間企業向軍中爭才」造成。國防部若只作此想，無異是隔靴搔癢、粉飾太平。至於其補救的方法，擬採取各種「人性化管理」措施、研擬提高薪資待遇等方案，力圖使官兵有感，以此提高社會青年從軍意願，無異飲鴆止渴。

以「採取各種人性化管理」而言，國軍的管理日趨鬆散實有目共睹。記得過去軍中強調「是、不是、沒有理由」，非常沒有人性，卻有極強的戰鬥力。人性化管理絕對與作戰精神不符，面對生命攸關、瞬息萬變的戰場，如果講人性，必定被不講人性化管理的敵人所殲滅。

管理部隊，要愛護其身體，更要磨練他的意志，如果不能磨練堅強的意志，面對砲火滿天，如何能堅守陣地？我們明白國防部說的人性化管理，其實就是一個「意志上退卻」的管理，結果到處都是爽兵。

至於「提高薪資待遇」固然是誘因，重賞之下必有勇夫，但如果投身軍旅，內心只是為了賺取高額薪資，卻無一絲一毫報國為民的責任感與使命感，到了面對敵人關頭，又有幾位不會轉身逃亡？

國防部在福利方面已有既有基礎，現在所欠缺的，不全是福利問題，而是國家認同的分裂問題。民國三十八年國軍撤退到台灣，缺衣少食，生活極為艱苦，但為了中華民國生死存亡，沒有人喊苦、沒有人嫌錢少！一直到經國先生過世前，我們的國家認同沒有問題；但經國先生逝世後，國家認同出現了分裂。如果一支軍隊，因為國家認同而沒有定於一，這支軍隊即沒有戰力，無法作戰。

養兵千日，目的為何？當然是為了保國衛民。既然是保國，我們就要問「保誰的國」？如果連國家定位都不清楚，國名都是浮動的；因執政黨不同，國名忽而中華民國、忽而賴清德在今年元旦文告中，沒有一句中華民國，又暗示中華民國不是你的國家，你的國家是台灣，請問軍人的中心思想會不會鬧分裂？中心思想鬧分裂，軍人哪來的團結發揮戰力？當國軍看到這些當政、執牛耳的國家領導人，為了個人的利益、政黨的利益，國家民族都可靠一邊，卻要軍人去送死，這是不可能的！浮動的國民，誰願從軍？

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