川普狂言 尼加拉瓜運河再起？

美國候任總統川普屢發狂言，充分展現川普式擴張主義野心，包括不排除使用武力收回巴拿馬運河、向丹麥併購格陵蘭島、向加拿大提案併吞加國成為美國之第五十一州，宣布墨西哥灣改名為「美國灣」等四大主張。其中影響全球貿易物流供應鏈最大的，即是「收回」巴拿馬運河。巴拿馬運河是聯通太平洋與大西洋間最便捷的海運通道，南北美洲東岸對亞太地區貿易物流的必經之路，一旦有變影響重大。

當今全球兩大重要運河：蘇伊士運河與巴拿馬運河，蘇伊士運河因以色列與哈馬斯戰爭、爆發紅海危機運量大減，所幸亞、歐洲貿易物流仍有一條繞航南非好望角的航路可走。雖然因航程增加導致航運成本增加、運輸時間拉長，但總是一條活路。

巴拿馬運河一旦有變，南北美洲東岸到亞太地區的貿易物流立即無路可繞；因為南美洲最南端的麥哲倫海峽及合恩角天候及海象惡劣，無法繞航。

自二○二三年以來，巴拿馬運河多災多難。因全球氣候變遷導致降雨量大減，引發長達一年的旱季缺水期，使得運河船舶每日通航艘次大減。因為運河水位降低，船舶必須減載，或改派較小噸位船舶始能過河。最緊張時期，平均每日一百多艘船舶大排長龍等待入河，每船平均等待達二十一天，連帶造成運價大漲。

二○一八年美中貿易戰開打以來，中國大陸自南美洲東岸進口的大宗物資農產品、礦砂等日漸增加。巴拿馬運河一旦有變，等於在供應鏈上游被卡住了脖子，中國大陸一定要找尋避險方案。於是乎，二○一八年停工的尼加拉瓜運河計畫似乎又呼之欲出。

尼加拉瓜的運河夢，早在十六世紀還在西班牙帝國主義殖民時期即已開啟。二○一四年，香港商ＨＫＮＤ集團與尼加拉瓜政府簽約開工，後因財務問題至二○一八年停工。當時大陸與尼加拉瓜尚未建交，中國外交部、商務部也推責，稱其只是民營企業的商業行為。

二○二一年尼加拉瓜與中國大陸建交，在面臨巴拿馬運河可能有變、急需避險方案下，中尼合作重啟尼加拉瓜運河計畫似有可能；例如，將之納入一帶一路倡議下的拉丁美洲支線計畫內，一如秘魯的錢凱港深水港計畫。

尼加拉瓜運河的自然條件遠比巴拿馬運河優越，沒有缺水問題，水深可達廿七點六米，是巴拿馬運河近二倍，可通航廿呎標準貨櫃的貨櫃船及ＵＬＣＣ級巨型油輪；如果建成，將成為連通太平洋與大西洋的第二物流管道。

中國大陸素有基建魔人之稱，只要有政府及國企參與，資金、技術、工程、人才等均不是問題。在巴拿馬運河面臨變局之際，尼加拉瓜運河似有再起之機。