總統不適任 美台民主困境

世界超強、影響世局最大的美國，甫卸任的總統拜登，被許多人認為是歷屆總統表現最差者之一。紐約時報保守派專欄作家史蒂芬斯即以「拜登總統任期：四個誤判，四個欺騙 」為題，評論拜登的總統任期。

這四個誤判是，非法移民激增是季節性的，「每年都會發生」；其次，神學士不會迅速奪取阿富汗，「塔利班占領一切並擁有整個國家的可能性極小」；第三，通貨膨脹是暫時的；第四、也是最大的一個：他是擊敗川普的最佳民主黨候選人。

誤判的背後是欺騙。拜登在二○二○年競選時承諾「打算只做一任」；承諾將成為兩黨合作的溫和派白宮人物，「團結」是他就職演說的主題；他和整個政府都堅稱，他的精神和身體狀況都適合連任；他還承諾，如果兒子杭特被判有罪，他不會赦免兒子。

讓拜登入主白宮的中間派選民，將他視為安全且令人安心的幫手；他卻大幅提高支出、總額達七點五兆美元，導致通貨膨脹惡化。他開始譴責「讓美國再次偉大的共和黨人」是對「我們共和國根基」的威脅，讓這些人又一次團結起來支持川普贏得選舉。最糟糕的是最後兩個欺騙，華爾街日報發表了一份關於拜登健康狀況惡化、全面且毀滅性的報告。所有高級幕僚一定都注意到他的健康衰退。他大赦兒子的父愛令人敬佩，但總統的謊言不是，歷史對拜登不會仁慈。

在國際上，拜登任內發生俄烏戰爭與以哈大戰，美國無能且無意止戰。俄烏大戰至今仍鏖戰不息；以色列除大規模報復哈瑪斯突襲，導致加薩地區超過四萬六千人、大多為婦孺的人民死亡，垣宛如人間地獄，更進一步將戰事擴及到黎巴嫩與敘利亞，同樣狂轟濫炸，而由美國持續軍援。另一方面，為遏制中國崛起，全方位的打壓；充當先鋒的商務部長雷蒙多在下台前卻坦承是做白工。

新上任的川普總統，人品低下、謊言滿篇，在第一任中施政荒腔走板，竟能再度當選。在就任前就流彈四射，除威脅普加關稅，更稱不排除武力攻占巴拿馬運河與格陵蘭、吸納加拿大為「美國第五十一州」，改墨西哥灣為「美國灣」等，儼然想要復現帝國主義與殖民陰魂，世局怎能不亂？讓人感嘆美國民主墮落至此，害人傷己。

台灣民主起步較晚，但歷經多次政黨輪替理應漸臻成熟，不意賴政府以「雙少數」執政仍為所欲為、一意孤行。

在國會比不過數人頭，即頻頻發動綠媒與側翼大加撻伐，並以乖乖牌大法官釋憲為手段凌越立法權；動輒召喚體制外的「青鳥」示威恫嚇，甚至意圖衝入議場癱瘓議事，大開民主倒車。

美台民主發展歷程雖然有很大的差異，但不約而同都遭遇了困境；尤其連續選出極不適任的總統，對國家造成莫大的傷害，現行制度顯有徹底檢討的必要。省思策畫、教育民眾、移轉風氣等雖非易事，也非可立竿見影，但必須全力以赴才可重見民主曙光。改革起手式可以總統選舉二輪制，避免選出「少數」總統開始。