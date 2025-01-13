當家高喊救濟 民進黨的被害者心態

國會多數表決通過法案，府院就高喊要窮盡一切可能救濟，已成本屆國會「定番」。對於憲法訴訟法、警察人員人事條例，行政院仍然是此說詞。這個用詞不是很精準，卻彰顯民進黨政權奇怪的被害者心態。

覆議規定載於憲法增修條文第三條，司法院的違憲審查則載於憲法本文第七十八條。憲法訴訟（包含法規範違憲審查與暫時處分）因為是司法程序，勉強可說是救濟。但憲法規定司法院解釋憲法、統一解釋法令，初無定明必有當事人的訴訟程序；從憲法解釋來說，是透過憲法一七五條「本憲法規定事項，有另定實施程序之必要者，以法律定之」對立法院的授權，才能擴張到如今繁雜的憲法訴訟制度。

若還憲法本色，這些機制都是權力分立下的「制衡」機制，而非加害人與被害人間的「救濟」機制。這一些議案的爭議，都是府院和國會各自的憲政職權；或是國會認為府院不合乎多數治理的義理，進而自行提出議案、決議，命政府遵守。這是非常古典的憲政制衡過程，就是各方自持憲政武器，在妥協與威逼間的競技賽局。

在這個過程，法案都不是一夕間鑄成。甚至，諸如國土計畫法、財劃法、選罷法、老福法、警察條例，都有長達數年的公共討論及民間腹案。

擁有充沛人力、專業知識、龐大預算的行政部門，等到法案出委員會開始協商時，就要思考是不是真擋不住？如果擋不住、國會表決也不會贏，就應該認真思考，是不是要提出勉強可接受的妥協腹案？或是，依照半總統制的精神，國會與內閣遇有重大政策衝突，閣揆應考量自行辭職。

府院硬幹到底，事前不組聯合內閣、事中不籌謀個案表決多數，卻天天鼓動青鳥，試圖重現太陽花，還要進行所謂的「救濟」，想要翻案國會多數機制、把制衡扭曲為「救濟」。「當家求救」的奇怪心態，顯示賴總統認為國會並非與自己平起平坐的憲政對手，只是橡皮圖章；印章不聽話，就是侵犯了賴的權威。請問這樣的民主威權，全民淪為選舉權、表決權被竊占的被害人，要上哪去救濟？