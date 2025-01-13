都市原住民的工地哀歌

欣見聯合報日前專題報導營造業職災現況，這對於終年投身營造工地、近百萬的藍領勞工來說，是生死交關的重要議題。筆者長期投身基層勞工運動，亦為原住民族權益資深工作者，多年來在工地現場看到的現況更慘烈，且大多集中在都市原住民身上。

根據一一一年第二季原住民就業狀況調查，原住民從事行業中，比例最高為營建工程業達近一成五，其次則為製造業、餐飲業。而從事營造業的原住民族中，竟有近五成五未收過工安職災預防資料，且遇上職災的原住民勞工中，更有高達五成沒有拿到任何法定的職災賠償！

絕大部分的營造業基層工人都知道，只要沒出人命，工地中一直有「三不一要」的潛規則：不能叫救護車（只能搭計程車或自行開車）、不能就近就醫（離開工地越遠越好）、不能住院（以防止醫院通報）、要說是交通意外（不論多嚴重都是因為車禍）。所以我們總是會看到族人被電鋸切斷手指後，帶著斷肢坐計程車趕去醫院；會看到從高處跌落、膝蓋粉碎性骨折的族人，四處找國術館，或已上臂骨折的族人竟要從台北回到台東就醫治療。

上述這個潛規則已然是台灣工地文化的一部分，讓營造業藍領工人每天活在「職場如戰場」的搏命情境中；都是為了要避免災保法「通報」規定與職安法「停工」的要求。安全總是這麼難，在建築工地，賺錢與安全竟然變成二選一、不可兼得的日常！

若再就原、漢族群分類比較，更會發現原住民族勞工每千人職災率，不但長期以來高於全國平均，也高於產業平均。究其因，原住民族在過去半個世紀以來的經濟發展中，進入的產業大多都是高勞動強度、高勞動風險的類別–最高（工地鷹架）、最深（礦業）、最遠（遠洋漁業），這些行業入行門檻相對低，又具有日領現金的特殊性，因此吸引了大量勞動力從原鄉進入都市，從東海岸島內遷徙到北部與中部。

都市原住民一旦發生職災，除了職災勞工個人權益補償困難之外，整個家庭都受害！工地中層層轉包的承攬文化，最底層的小包工成為一切事故的代罪羔羊，而小包工經常是同部落的親友，根本沒有能力承擔此後果；職災家庭面對的就是經濟衝擊、身心創傷、訴訟門檻、撫養生計等多重性的社會壓迫。

勞動檢查與加重處罰，是筆者認為尚可立竿見影的方法，然而目前全台僅一千多個勞動檢查員，勞檢行政量能覆蓋率嚴重不足，加上勞檢員薪資低、流動率高，導致主動檢查比例偏低，永遠上演著亡羊補牢的戲碼，死的卻總是辛勤的原住民族人。筆者衷心期盼，政府能透過貴報報導看見營造業暴利背後的血淚，希望政府能邀集勞動部、內政部、衛福部進行跨部會整合，徹底翻轉工地文化！