繼續改革長照 為父母和未來的自己

立法院日前通過修正就業服務法，讓八十歲以上長者、七十歲以上患有癌症二期者，免巴氏量表就可申請外籍看護。

多年前父親初發類癲癇症，曾多次昏倒在客廳、浴室或廚房，且頻率逐年遞增，無從預防，並曾因此摔傷額頭、摔裂手背。最驚悚的一次，六年前我在高速公路上忽接父親來電，聲氣微弱告知我他剛從浴室甦醒，可能已昏迷一個多小時。

當時家裡沒人，我先替父親叫救護車，再趕去醫院，所幸父親只是左臉頰瘀腫，並無大礙。

為使父親能申請外籍看護，花了三個多月陪伴父親密集往返醫院，在心臟科、神經內科、腦神經外科做了各種檢查，好不容易醫師終於開立巴氏量表。

這過程，做子女的奔波是其次，看到體弱行動不便的父親在醫院裡輾轉煎熬，才是讓自己覺得最心疼的。我們所經歷的過程，也是所有失能失智家庭的痛。修法通過，讓有照護需求的家庭，不再為開立巴氏量表受折騰。

近三年來，父親的身體狀況已無法自主行動，多虧外籍看護廿四小時照護，子女也能放心許多。好的法案，可以幫助大家孝順更多有需要的父母，這就是「老吾老，以及人之老」。

不過，即使取消巴氏量表限制，仍有許多家庭無力聘請看護；有的是年輕人被迫離開職場，更多的是老人照顧老人，對照顧與被照顧者而言，都是心力交瘁的折磨。台灣也與日本一樣，不斷上演「照護殺人」悲歌。

老年人欠缺組織與議題倡導能力，在政治上是最弱勢的一群。執政者對長照的關心度，遠不及推出各種利多爭取年輕選票。現行長照政策不好用、不夠用，無法支撐長者需求。

十萬名於住宿式照顧機構的失能失智者，每年僅有十二萬元補助；家庭照顧者每年也僅能獲得廿一天的喘息服務，這些都需要政府投入更多的資源。將外籍看護工納進長照專業人力，從個人聘僱改為機構聘僱並提供訓練，也需要政府扛起責任。

修法免巴氏量表僅是第一步！繼續改革長照，孝順更多的父母，照顧未來的自己。