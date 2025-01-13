呼喚首屆台鐵董事的歷史感

台鐵公司剛滿周歲，引發許多檢討，但多半放在財務面，似乎想以改組後降低虧損當作成立公司的評價。公司把虧損歸咎給卅年未調票價，交通部答覆，春節後同意台鐵提出票價調整，似乎大家把公司的成敗和票價調整綁在一起了。是嗎？台鐵調整票價是為了救公司財務嗎？是為了挽回公司周歲表現不力的顏面嗎？

卅年來重審票價，最大的不同，顯然是台鐵公司化；新組織關係中唯一的變化，是台鐵有了董事會。今年，面對盼望許久的票價調整案，請問新組織的老闆、首屆董事諸位：你們怎麼看待票價案的目的，新公司該提報什麼內容？

首先，還是請董事會莫忘初衷，扣緊台鐵為什麼要改為公司營運？鐵路局時代，預算收支不平，主管機關想給多點補貼或要銀行多貸款，不過是預算爭奪中偶然的行政處置，沒有人在乎運量、在乎服務水準。「兩事故」後總統宣示二○二四年元旦公司要掛牌，是要藉公司化的效率來改進服務（和安全），再從增多乘客提升獲利。怎麼今天公司只計較用票價補虧損？你們忘記乘客、忘記為什麼成立了？

台鐵公司首屆董事的諸賢，你們不是應該秉持初衷，要求經營團隊提報票價，就是要擴增運量？諸位是公司決策者，不可再依傳統當一枚無聲的橡皮圖章。

其次，面對全世界政府部門對公共運輸乘客寧用低票價，而另編補助款的大趨勢，分析營運成本、找客觀費率不算大本事。往年所謂提審票價，不過是「會計版」攻防，談不上運輸機構營運建議。票價審議的核心，是台鐵運量估算後，政府願意補貼的金額。難在政府補多少、國民出多少，依然足以吸引配合淨零、綠運輸的乘客持續成長。

而這種對乘客行為的觀察，以及台鐵服務競爭力的判斷，相信只有台鐵，也只應該是台鐵人，自己才算得出來！過去審議票價，從來不要求台鐵局回答這個理應最專業的問題，把攸關台鐵運量和國家減碳表現的大決定，改交政治的一念之間。

今天，趁著有武功的台鐵人還在，決策的董事諸君，要不要鼓舞你們的經理同仁，提出真正的「運輸版」票價方案？進而，基於「卅年沒調，實在該漲」的心態，其實還是因循，只是「補償過去」，並不可取。這一次提報票價，首屆董事諸君，要不要「擘畫未來」呢？

今年審議票價有兩個前所未有的契機。一方面，政府諸多概括承擔下，新台鐵公司的成本結構比台鐵局行政時代要單純；另ㄧ方面，補貼公共運輸如TPASS已是大勢所趨，補助款和通勤族成長的車票營收，基本上底定了台鐵營運。首屆台鐵董事大可以放棄過往補償導向的票價方案，而改為提報市場導向的策略。例如從TPASS整合出高優惠轉乘套票，又如針對休旅市場提出季節高彈性票價等等。

卅年不審票價，是歷史的荒唐；成立公司彌補兩事故，是歷史的反省。首屆台鐵董事諸君，應提報有運輸價值的票價方案，請你們寫下歷史新篇章！