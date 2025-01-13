科技．人文聯合講座／潭濱散記

趁元旦假期空檔，與家人一同前往日月潭旅遊。我們從台北出發後，先落腳台中草悟道旁的甲旅店，然後再投宿日月潭水社的乙旅店，最後在日月潭北端的丙旅店倒數跨年。

甲旅店是一家開幕不久的國際連鎖旅店，緊鄰草悟道及購物中心，生活機能相當便捷。這次臨行匆匆，出發前一刻才上網訂房。筆者以該連鎖旅店的帳號登入後，選擇日期房型人數及付款方式，就在網路上一鍵搞定。辦理入住後，還可掃描行動條碼預約早餐時段，以免排隊久候。

甲旅店的空中花園溫水泳池名聞遐邇，已成為房客的打卡聖地。雖然寒流來襲，但筆者仍不畏風寒，換上泳裝就優游其間。彼時很幸運只有自家人在場，形同包場，真是無比愜意。

晚上搭電梯時，巧逢客房服務的送餐機器人。很訝異它居然能單兵作戰，自己搭電梯選樓層，螢幕閃爍「乘梯中」，並提示「機器人正在執行任務，請不要推動，謝謝」。不知機器人送餐成功時，它的小費該如何打賞呢？

從台中前往日月潭的路途，順道參訪新近開幕的日月町複合式商場，並在向山遊客中心湖畔旁的落羽松步道留影。

乙旅店坐落於日月潭涵碧半島的制高點，從房間就可俯瞰日月雙潭，大飽眼福。在易主重新裝修後，兩個月前開始試營運，初試啼聲已在旅遊界打響名號。

乙旅店的藝術氛圍濃郁，草間彌生的《南瓜》和齊白石自題為「三百石印富翁」畫作等藝術創作，都讓人如同置身美術館。頂樓的無邊際泳池，規模上雖不如新加坡的濱海灣金沙酒店，但其日月雙潭的景緻絕對無與倫比。只可惜泳池水溫僅廿度，房客們只能望池興嘆。

丙旅店是每次來日月潭都會歇宿的優質溫泉酒店，它長期堅守款待客人的服務態度，令人賓至如歸。選擇特定專案的旅客，還可隨時進出行政酒廊，美酒佳餚，任君享用，夫復何求。

丙旅店入住後出了點小插曲，房卡竟然無法感應打開房門，經更換後仍無法解決問題。約莫半小時後，我們才被更換到另一間，總算鬆口氣。儘管房號已改，但各餐廳設施的紙本資料卻沒同步更新，所以入住期間，每次進出都得重新確認新房號。未來如果能夠使用網路系統直接查詢最新資料，而不必依賴老舊過時的紙本資料，將更加有效且環保。

我們在旅店觀賞跨年晚會活動，並於跨年倒數時刻到陽台觀賞水社和伊達邵兩處潭面施放的絢爛煙火，光彩奪目，變化萬千。

丙旅店的跨年晚會唱作俱佳，中場穿插的摸彩活動，帶來一陣陣歡呼，也伴隨著無數嘆息。最後一項大獎是「經典湖景平日住宿券」，摸彩唱名時居然聽到筆者的名字，讓我不由自主從座位跳起來，在家人的歡呼聲中上台領獎。

日月潭，我還會再回來！

（作者為台灣大學資訊工程系教授）