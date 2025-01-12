常識能避戰 兩岸有知常政治家？

一個國民常識健全的社會才能夠保障和平。愛因斯坦在《我的世界觀》寫道：「我對人類的評價十分高，我相信，只要國民的常識沒有遭到那些通過學校和報紙而起作用的商業利益和政治利益的蓄意敗壞，那麼，戰爭這個妖魔早就該絕跡了。」

所以，當川普勝選後說：「我們已經將就業、機會、安全和常識帶回了美國，我們正在恢復常識，我認為常識是最重要的」，一時間讓我覺得世界甚至台海似乎露出和平曙光了。

令人困惑的是，川普深涉商業利益與政治利益，最可能是愛因斯坦所稱蓄意敗壞常識的人，竟強調常識的重要？「狂人」川普怎會甘於受制於常識？

不過，川普本質上是一個商人，商人務實，而務實是常識的主成分，因為有常識的人解決現實世界的問題時，會根據事實加以判斷、根據經驗去理解狀況。因此，川普也許比傳統政治人物更重視常識，體會到成本效益、協調交換、對話談判的重要，就能夠減少衝突與戰爭。

常識概念重要卻罕見談論，以致常識本身沒能成為常識，想來有趣也遺憾，也許是因為常識詞意含混，常識意指平常人都具備的知識，但當事人對常識狀態的自我認知是很主觀的，受到個人性格、任務性質、個人經驗、時代背景和社會文化的種種影響。

但旁觀者從當事人的表現就可以相對客觀地判斷其常識狀態，大概有五種：缺乏常識的是「欠常」；有常識但疏忽、或遺忘、或被意識形態所扭曲者，稱為「失常」； 自恃過人的權力、財力或智力，敢於脫離常識的，可稱「脫常」；堅守常識的是「守常」； 有關鍵知識加持的常識，稱為「知常」。

我設想一國的五種國民常識狀態如後，以呼應董仲舒的仁義禮智信「五常」之道：「守常」的領導層使社會安定發展，能行仁政；「失常」者得到監督或糾正，回歸公正合宜；「欠常」者得到教育，能知書達禮；「脫常」的智庫幕僚帶來智識創新；「知常」的官員們做事有知識有常識，得到信任與支持。

放眼世界，新加坡展現的國民常識狀態近似以上描述，新加坡人重視常識，務實理性，世人也多認為這是新加坡成功的原因。我覺得，新加坡外交上的卓越表現也支持了愛因斯坦的「常識能避戰」看法。

當前世局複雜，戰火頻仍，和平的維護刻不容緩，更凸顯「知常」型政治人物的重要性，美國前國務卿季辛吉被認為是傑出的一位，人們看了他十年前對俄烏關係的論述，無不惋惜其建言沒獲重視，否則俄烏戰爭也許不致發生。季辛吉的務實外交曾犧牲台灣的利益，我們不喜歡他，但從他獲頒諾貝爾和平獎看來，其貢獻在國際上是得到認同的。

台灣的政治環境已迥異於當年，在外交與兩岸問題上的騰挪空間有限，追求和平所需要的關鍵知識，須包括如何破除「政黨迷思」的知識，即要能夠了解政治正確不一定正確、政黨利益不一定等於國家利益的道理。但兩岸還有這樣的「知常」型政治家嗎？不禁想起龔自珍的詩句：「我勸天公重抖擻，不拘一格降人才！」