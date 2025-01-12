星期透視／二○二五台海雖有挑戰 風險應屬可控

回顧二○二四年兩岸關係，一月十三日台灣大選，五二○賴總統的就職與十一月五日美國大選，可謂最具關鍵影響因素。

展望今年影響兩岸關係最重要的變數，一是川普上台後，美中關係在新型大國博弈中，台海議題作為第一條紅線是否能夠透過對話有效管控分歧。在歐巴馬時期，中美官方各項對話機制約有七十個，自二○一八年川普開啟美中大國博弈則降到零，拜登時期恢復到廿個。川普上台後美中的對話管道雖為未定之數，但雙方應已都做好準備，應不致有意外與失控。二是美台關係是否維持良好的互信互諒。面對台灣對美擁有高額順差，台灣出口晶片到美國可能被課關稅，美台租稅協議無法簽署與台灣國防預算在ＧＤＰ占比僅二點五％遠不足美方要求…凡此都將考驗美台互信關係。加上如果川普打台灣牌，大力提升美台在政治（外交）與軍事關係的提升，也必將引起北京的報復與升高台海壓力。

如果川普上台後，美中關係仍維持鬥而不破，美台關係也無重大意外過度刺激北京，則我方在觀察今年中共對台政策與兩岸關係互動上，可關注下列重要時間、事件並審慎因應與未雨綢繆。

首先，關注在一月中下旬可能舉行的中央對台工作會議，其中政協主席王滬寧在會議上所發表的重要講話，將揭示今年中共對台工作的重點。

其次是三月中國大陸兩會召開期間，李強所提的「政府工作報告」涉台政策，及習近平在兩會期間是否發重要涉台講話。由於今年係反分裂法實施廿周年，基於在反分裂法實施十五周年時，北京舉行《反分裂國家法》實施十五周年座談會，由當時人大委員長栗戰書出席並發表重要講話。今年北京依慣例可能擴大舉辦《反分裂國家法》實施廿周年座談會，並由人大委員長趙樂際發表重要講話，一殊值關注。

再則，五二○適逢賴總統執政屆滿一周年，加上又逢ＷＨＡ召開，北京對台政策必然會展現強硬的一手策略。此外，由於去年底賴總統就職後首次出訪選擇南太平洋友邦，只過境美國本土以外的夏威夷與關島，北京並未對此做出激烈的文攻與武嚇。但今年一旦賴總統出訪中南美洲友邦過境美國本土（尤其是紐約），或美台官員互訪層級與軍事合作大幅提升，則北京對台進一步採取文攻、武嚇、經貿脅迫、法律懲獨等複合型的施壓自屬可能。

最後，今年在中共對台政策上軟的一手，除了有可能進一步開放大陸居民到台灣旅遊外。由於今年不僅是如宋濤所強調的抗戰勝利暨台灣光復八十周年，更是二○一五年「馬習會」十周年，因此習近平再度邀請馬前總統到北京，並舉行第三次馬習會自屬可能。屆時習近平也將透過馬習三會，宣示中共對台政策重要訴求，習的宣示自然不會是對台強硬訴求。

自二○一八年後，北京認為美中太平洋「大兩岸」決定台海「小兩岸」，在川普2.0上台後，中共對台政策，必然首重與美國明確底線、避免誤判、防範意外。是以，新的一年在美中相互磨合過程中，台海議題雖有若干增添風險變數。但只要美中持續對話不失控，與美台互信良好無意外，則二○二五台海兩岸雖有挑戰，但總體風險應屬可控。

（作者為淡江大學兩岸關係研究中心主任）