名家縱論／川普關稅戰2.0怎麼打

川普自封為關稅俠，從他的信念、放話、人事安排可知，川普再度上任後一定會展開關稅戰。這次川普關稅戰2.0幾乎包含所有出口商品到美國的國家，媒體報導川普甚至可能宣布國家經濟緊急狀態，以實施他的大範圍關稅政策。

不同於川普關稅戰1.0主要針對中國產品和鋼鐵、鋁、太陽能板和洗衣機的主要貿易國；川普關稅戰2.0針對五大類國家：中國、墨西哥和加拿大、對美貿易順差國、中國供應鏈路經國、及其他國家。以下就前四類國家提出討論。

首先，川普關稅戰2.0的主要目標自然是中國，從川普1.0到拜登，制裁中國商品貿易與科技發展，這是霸權針對崛起強權的極限打壓。川普曾說要對中國商品課徵六十％關稅，然後又說會對所有中國商品課十％關稅。

歷經七年的中美貿易戰，去年中國對美貿易依存度是近年最低，只占中國出口十一點二％，貿易移轉效應明顯。北京最近對稀有金屬、稀土管制對美出口，並將廿八家美國實體列入出口管制名單，預料關稅戰開始後中國會升級回應反制，中美關稅戰與科技戰對峙加劇。

川普關稅戰的第二類國家是墨西哥和加拿大，因兩國是美國最大進口國的第一名與第三名，是美墨加貿易協議成員、也是非法移民進入美國的經過國家，而墨西哥也是中國商品的主要路經國，川普威脅要課徵廿五％關稅。預計川普可能要求再次重新談判或甚至廢止美加墨貿易協議。

第三類國家是主要對美貿易順差國。去年一到十月，美國市場貿易順差前十大為中國、墨西哥、越南、愛爾蘭、德國、台灣、日本、韓國、加拿大、及印度。這些國家都會面臨川普提高關稅威脅，各國都開始整理可能談判議題與交易籌碼。

台灣去年前十月對美國順差約五百多億美元，雖然半數以上是半導體晶片等資通訊零關稅產品，但預計美方仍會提出諮商談判；央行總裁楊金龍曾指出，台灣可透過擴大對美採購能源、農產品及軍事武器，以及台積電赴美投資，以平衡台美雙邊貿易失衡。於是賴清德總統在元旦致詞說，台灣將增加國防預算（也算付保護費），台積電預計下個月赴美開董事會。

第四類國家是「中國供應鏈路經國」，面對美國對中商品關稅提高，國際與中國廠商將最終製造和組裝業務遷出中國大陸，在墨西哥、越南、馬來西亞、泰國等建立工廠出口美國市場。針對這些被指為「洗產地」商品，拜登政府已經在太陽能板提高關稅，川普勢必會擴大並提高關稅。

然而這種作法是用保護主義棒打全球貿易，川普想用關稅來排擠與中國貿易往來頻繁的國家，這使得貿易供應鏈變得更長，自然成本價格也更貴。中國大陸是全球一百五十餘國的第一或主要貿易夥伴，而美國消費者或廠商依賴中國的產品和零部件，繞道進入美國市場，最終是美國人付出更高價格。

這四類國家是川普關稅戰2.0的主要對象，預料川普會同時下手，而且會先下重手，亦即關稅戰開打順序則會是關稅、談判、協議、再關稅的四步驟或混合出擊，開始就以課徵關稅作為啟動，下馬威增加談判籌碼，貿易代表署的三○一調查只是聊勝於無，目標是達成川普交易，否則將再提高關稅。

不確定川普關稅戰2.0能打多久和打多廣，但許多經濟學家認為關稅戰下美國經濟短多長空。美國去年十二月消費信心指數遠低於市場預期，台灣十二月製造業ＰＭＩ指數回跌，顯示人民與企業對未來前景看法不確定，憂心川普關稅戰風暴，對美國和全球的經濟震盪和負面衝擊。

（作者為文化大學社科院講座教授、國安會前副秘書長）