司法擺爛 監察院難道只煎茶

國民黨日前質疑二○二二年監察院就已立案調查的新竹棒球場案迄今沒結果，是在打假球，監委陳景峻表示，因為新竹地檢署正在偵辦，監察院調查是「事後權」。什麼是「事後權」？要等地檢署調查有結果後，監察院才能調查？等等等只好煎茶喝茶聊天，看來本案要等到天荒地老了。

新竹市政府於二○一九年展開新竹棒球場拆除重建工程，改建經費接近十二億元，二○二二年重新啟用，但首場比賽因場地問題引發球員受傷，隨後停止使用進行修繕，事後發現球場設施不良，還在球場底下挖出疑似廢棄物，引發外界熱議，重創當時轉戰桃園市長的林智堅支持度。

監委陳景峻、郭文東、張菊芳於二○二二年十月間，就球場整建案之工程採購有無違法失職？有無善盡管理監督責任？有無人員涉及不法與瀆職？有無行政上糾錯究責之必要等相關疑義申請立案調查。

監察院依憲法及憲法增修條文規定，行使彈劾、糾舉及審計權，並提出糾正案，除審計權行使另有規定外，悉依監察法之規定。而依監察法規定，監委對於公務人員認為有違法或失職行為，應經二人以上提議始得向監察院提彈劾案，對於公務人員認為有違法或失職行為，應先予停職或其他急速處分時，得以書面糾舉，經其他監委三人以上審查及決定，由監察院送交被糾舉人員主管或上級長官；至於監察院於調查行政院及其所屬各級機關後，經各有關委員會審查及決議，得由監察院提出糾正案，移送行政院或有關部會促其注意改善。

易言之，監委行使彈劾權、糾舉權，乃因公務人員有違法或失職之行為而發；對行政院或有關部會之糾正，則因有不當或違失情事，而促其注意改善。我國係採行政、立法、司法、考試及監察五權分立，並要求相互間各掌其權、各司其職，故並無司法單位調查之案件，監察院即停止調查，等司法調查結果出爐後監委才能辦案，否則監察院可以關門大吉了。

監察權是「事後權、是事後審究」的議題，筆者任監委時即與多位監委討論，原指政府政策、設施定案，甚至執行後或完成後違失的究責，但有監委認為若政策在擬訂過程中已引起爭議，又有明顯違法情事，為什麼一定要等到執行後造成不可彌補的問題時才啟動監察權？雖然有不同的觀點，但監委均能謹守分際獨立行使職權。

監察權若要讓人民信賴與尊重，姑不論要超出黨派，最起碼應該扮演好行政調查的角色，宜盡速完成調查並將調查報告提供給司法機關和立法機關參考，而非碰到檢調亦在偵辦就退縮或停止監察調查，如此即有悖離監察權和司法權獨立的精神，也徒增外界質疑。