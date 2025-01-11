司法節論法：必以尊重民性為前提

時值司法節，朝野理應具備實質儀式感，徹底檢討司法內涵品質、外延環境有否成長？

群體交流，難免齟齬，情理若失衡，唯法能準繩。《韓非子‧五蠹》曰：「法者，編著之圖籍，設立於官府，而布之於百姓。」強調以法為本、以法為教，希冀黎民守法以維持社會秩序，減少暴戾之氣。司法乃管理眾人之事，民主時代無論何黨掌權執政，司法必以尊重民性為前提，否則難獲民心擁戴。

司法施行以「愚民政策」最為拙劣。明明同為國道三號南下車道，雪山隧道明明速限九十，守法駕駛者遵照速限慣性行駛，然而不遠處之彭山與烏塗隧道卻忽焉減速為八十；明明同為蘇花改善道路，途經觀音隧道與仁水隧道之速限硬是不同！盱衡全台不乏類此「道路不殊，卻有速限之異」景象，分明設阱入彀！搞得駕駛員另須分心巡視交通標誌，唯恐慘收罰單與之對泣。

再以花蓮縣連接吉安鄉與壽豐鄉之台九線木瓜橋北上車道（因南下車道正在重建）為例，不知有何根據竟然規定速限三十公里？分明不符人性與車性，請制法者蒞臨現場勘查有幾輛車乖乖遵守？因若依規行駛容易招惹後車鳴叭挑釁，誰敢惹事生非？好笑則是：筆者每經該橋，數次目睹警車亦呼嘯而過。

類如上述，罄竹難書。徒法不行，形同虛設。以《廢棄物清理法》「空地雜草超過五十公分算汙染」公告為例，諸君可隨機下鄉巡察，非但私人土地蔓草叢生，公有地竟也州官放火！當今地痞流氓若在街頭肇事，警察會依現行犯逮捕移送法辦；然而國會殿堂衣冠諸公，卻不時公然霸占主席台、上演全武行以杯葛議事，難道不明「言論免責權絕非行為免責權」大義？其實時下律法與民心最遙遠距離，則在不施死刑。

司法務求公正，安定天下必須一槌「王子犯法與庶民同罪」定音，不能萌生同罪卻「嚴以律他，寬以待己」髮夾彎式之現象。《韓非子‧問辯》嚴正指示：「言無二貴，法不兩適。」執法者理應具備《詩‧大雅》所謂：「監觀四方，求民之瘼」胸懷，適從民性，切忌愚弄，因為人民是為順應人性而守法，絕非為遵守虛設之法以迷惑人性。