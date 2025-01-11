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賴總統應在制度內求解

聯合報／ 陳清雲／立法院法制局前局長（新北市）

憲法訴訟法覆議案昨天在立法院院會遭否決，行政院長依憲法增修條文第三條第二項第二款必須接受決議，惟卓揆上任七個多月內提出兩次覆議案，創下提出憲政救濟的空前紀錄。此種行政立法層面的爭議，讓憲訴法的運作是否順利實施，成為當前憲政體系的重要議題。過程中，除立法院與行政院的對立，更凸顯憲訴法的運作所帶來的憲政挑戰，也提供一個反思憲政體系如何運作的重要契機。

首先，在覆議程序中的困境，尤其覆議遭否決後，總統仍有義務依憲法第七十二條規定於十日內公布法律。然而，行政院提請覆議案延緩修正案生效的目的依然達成，尤其對執政黨在選罷法相關議題上的應對爭取更多時光，並非完全徒勞，此使得法律生效與憲法訴訟的啟動之間存在著時間差。換句話說，對於尚未生效的法律而言，無法立即作為憲法解釋或暫時處分的標的，使得憲法訴訟的效力受到限制，也反映出憲政秩序的微妙平衡。

依中央法規標準法第十三條規定，法律公布後第三天生效，行政院如在法律未生效前提出「預防性權利救濟」之將來給付之訴，此在憲法訴訟並無實例可循，亦無法律依據，然司法機關仍需「依法審判」，若無相關條文可適用，即須依據憲法原則、判例、學說、法理、參考國際法做出公平裁判。法律未生效即沒有任何拘束力，聲請暫時處分因不具急迫必要性，既無權利義務受影響，當然缺乏正當性。否則行政院對於不滿意的法案，皆可提預防性之暫時處分，就失去憲法設覆議制度的功能，嚴重削弱立法機關職能。

釋憲門檻高或低，並非憲法法庭運作的關鍵因素，若總統能提名廣受社會接受的專業學者與實務專家，在野黨就無理由阻撓。事實上，立法院近期對考試委員的同意權行使結果顯示，只要提名人選適當，即使在朝小野大的情勢下，仍能順利補足法定人數。關鍵在於提名的妥適性，並非在野黨的政治態度。

因此，總統的角色成為解開僵局的關鍵，總統可運用憲法第四十四條規定的院際權限，積極調解行政與立法機關間的爭議。賴總統日前已表達希望促進朝野協商的善意，並且透過邀請立法院韓院長喝咖啡討論國家大事，遞出橄欖枝顯示要以對話化解憲政僵局的善意。若能夠透過跨黨派協商達成共識，盡速提名適當的大法官人選獲得立院同意，不僅能夠有效解決憲訴法運作問題，還能夠為國家的長遠發展提供更穩固的憲政基礎。

惟此時行政院提出覆議案，執政黨團總召又提出立院院長改選案與罷免藍軍區域立委，無疑將加劇行政立法間的裂痕，對國家治理的穩定性與朝野和諧造成不利影響。

行政機關與立法院的相互制衡理所當然，若無法在良性互動中達成共識，憲政秩序必難以穩固。此時，最重要的並非單純的政黨之爭，而是如何在制度規範內尋找解決方案，讓憲訴法等憲政機制發揮實質效能。此不僅是對行政、立法分權制衡的保障，更是對人民基本權利的守護，這是所有決策者的共同責任，也是國家穩定發展的關鍵。

憲法法庭 法律 行政院

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