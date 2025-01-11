警察年改 見證政府自我閹割、失能

由於立法院三讀通過「警察人員人事條例修正案」，媒體、網路大肆報導評論，熱議不斷，也讓我們看到了一齣政府自我閹割、失能的好戲。

針對此案，行政院長卓榮泰在臉書上表示「斷然無法接受，礙難執行」並聲稱將提出「釋憲」，基本上仍維持其一貫使用的台詞：「覆議」、「釋憲」。

揆諸實際，警、消等人員工作辛勞，具高危險性，乃社會共識，然年改之初警消人員退休金所得替代率不但未能比照同質性高的軍人，反被視同一般公教人員，內政部從未置一詞，更遑論為警消爭取權益，如今內政部不但不挺，反而表示反對。

另警察工作隨時面對不可預測的危險，甚至可能與歹徒搏鬥，更需維持精壯，今政府意圖藉反對退休金的提高，延緩屆齡員警「遲退」或「不退」，勢將使新血無法進用，除難維護良好治安外，也絕非人民之福，如此「反改革」的奧步，實令人不齒，何不乾脆請銓敘部明令禁止員警退休，讓在職者幹到死，如此警力豈不永保不缺？

銓敘部施能傑部長雖承認警消人員工作的危勞，卻堅持警消人員退休金所得替代率，應與其他公教人員一體適用，銓敘部長不思解決警消人員立足點的不平等，實乃怠惰與失格。另施部長與人事行政處長蘇俊榮都主張「警消人員乃現職才危勞，退職後即不危勞」，事實上在職時過於危勞，必將影響到退職後的健康，往往須要更多醫療花費，甚至造成餘命較短，不正該給予較優遇的退休金以為補償才公平？

施部長反對警消人員退休金所得替代率提高至八十％，認為獨厚警消，對其他公教人員不公平，然而從年改實施至今，軍人替代率一直在九十％以上，現在警察、海巡更被視作第二陸軍、第二海軍，已等同軍人，是否更該提高至九十％以上才算公平？

此外，施部長猶表示如單獨提高警消人員退休金所得替代率，退撫基金將提早用罄，對其他公教人員不公平，但運作退撫基金的乃是政府，難道不該如蘇貞昌前院長說的「政府負最終支付責任」？施部長又說警消退休金所得替代率如提高到八十％，八成員警月退休金可領到七萬四，經退警總會計算，全國八萬警察僅○點二五％的高階警官可能領到，施部長如此公然混淆視聽，能不令人齒冷？

為了反對「警察人員人事條例修正案」，民進黨政府聯合演出了一場政府自我閹割、失能的大戲，精彩但令人惡心；幾乎將警、消、海巡等，視同仇人。然而莫忘民眾黨立委張啟楷說該黨做了兩次民調，超過七成以上的民眾支持提高警察退休金，與其說民進黨是將警、消、海巡人員視同寇讎，其實更是在跟廣大的民意對幹，民進黨該知所進退，懸崖勒馬了！