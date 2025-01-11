停止差別待遇是政府責任

立法院三讀通過提高警消人員退休所得替代率後，在野黨認為此舉是對年改「改過頭」的修復，還給警消人員應有的公道，執政黨則批判討好特定族群，是一個「錢坑法案」，輿論同樣正反交鋒、莫衷一是，恰如朝野針鋒相對的氛圍。

相較於退休警消人員的肯定，廣大公教人員則不免發出「調整為何沒有我」的感嘆，警消固然有其職業特殊性，保障辛苦的警消同仁權益，若從調整現職待遇、提升勞動保障、開放組織工會等切入，當為社會樂見。

惟公教警消原來適用同一退休制度，權利義務均等，一旦將警消單獨從公教體系抽離並提升其退休保障，必然挑戰基本的制度公平性，這也是廣大公教人員因此產生強烈相對剝奪感的關鍵。

台灣退休制度依職業分立，問題複雜紊亂，唯有全盤關照、循序漸進、對症下藥方有機會讓整體制度更符合公平正義，也更能照顧全體國人老人經濟安全，遺憾的是，自前次年改迄今，所謂改革或修復，率皆停留在特定制度與職業別，此種選擇性與針對性的改革態度，既不利於健全退休制度，更無益於社會團結。

立法院即將休會，有關年改調整仍將是下會期攻防焦點，寄語朝野回到對健全退休制度，確保年金永續與世代正義的初衷，要求政府採取標準一致的改革作為並落實其雇主責任。

其一，改革至少應該標準一致：標準一致理應成為改革的起碼要求，退休基金之營運管理或改革調整，只能回歸制度學理，尤應屏除選票考量與政治算計。回顧年改迄今，軍職有執政黨主動照應，警消則有在野黨力挺，至於基金財務最為嚴峻，精算破產倒數計年的勞保，更有勞動部「撥補就是改革」神功護體，同為政府員工，同屬一國人民，公教人員能不感嘆自己難道是國家棄兒？

職是，在公教年改之後，朝野持續迴避勞保改革豈非雙重標準？觀諸此次提升警消替代率一案，執政黨以捍衛世代正義之姿明確反對，要問的是，無視勞保鉅額潛藏負債，只敢改自家政府員工的政府會是改革者嗎？難道又符合數百萬青年世代勞動者的世代正義？退萬步言，如若勞保「撥補就是改革」，那麼，有關公教退撫基金之撥補已然法制化，政府又要如何面對退撫基金早已改革卻遲遲不肯核實撥補的尷尬？

其二，政府必須落實雇主責任：面對少子女化與超高齡化的雙重夾擊，如何確保年金永續，確為各國難以迴避的棘手課題，儘管如此，討論退休制度卻不能不談及政府的責任。以台灣為例，出現財務問題的勞保基金與退撫基金，固有先天的政策設計缺失，也不乏制度實施後的實際運作問題，諸如，短視近利不依精算費率繳費、長期低迷的基金收益率等，俱為退休基金面臨嚴峻財務壓力的關鍵，更是歷屆政府權責部門斷難否認的事實。

公教年改以來爭議不斷，國會通過提升警消人員替代率，益加凸顯所謂年改與修復的諸多缺失，針對性的改革與選擇性的修復皆非正義，此刻，朝野黨團更應強烈監督政府落實雇主責任，要使基金永續、落實世代正義，就從停止差別待遇，導正公教年改缺失做起。