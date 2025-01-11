調整住院支付標準 改善血汗醫療

長年來，醫界年輕世代聲音是健保不倒台灣不會好、健保是「賤保」、心臟按摩比腳底按摩便宜、健保插管比通馬桶便宜、一顆藥比糖果更便宜！對於民眾來說，醫師屬高薪階層，月入數十萬，健保給付不合理是事實，民眾不會有感。健保署和醫界應有責任讓國人認知「醫療是昂貴的專業」，如果醫療行為支付點數持續偏低，點值一再遭稀釋，均可能影響民眾就醫權益，這可不是單純醫院、醫師的問題。

健保現有資源大幅流向檢驗檢查費及藥費，即使增加了醫院的收入，醫療人員也未必能受惠。大型醫院勞務收入包括，醫師診察費、護理費、藥事服務費、醫事檢驗師、醫事放射師、呼吸治療師、物理治療師、職能治療師等專業服務費，加上住院手術費、住院麻醉費，這些支付項目點值應該獲得保障。扭轉門診占七十％總額的失控醫療生態，討論支付標準的調整方向，以及如何減少不必要醫療行為，這些為目前最需迫切討論的健保改革議題。手術住院部分占比偏低，建議住院部分的診療費用，包括處置費用、侵入性檢查費用、手術費用，甚至急診治療費用，均應予以保障點值一點一元，甚至一點一．二元，才可改善血汗醫療環境。

目前最為人詬病的是急救病人的心肺甦醒術（每十分鐘）一八○○點，這仰賴著多位醫師、專科護理師、護理師等臨床經驗與能力，且關乎人命，必須在瞬間承受著高壓。再者，處置無法呼吸患者時，緊急氣管內管插管僅有八三五點，醫師實際拿到的報酬，可能還低於水電師傅疏通水管的費用。安置導尿管的健保給付點數為三六三點、鼻胃管置放健保點數只有一九五點、十至廿分鐘抽痰，但每次僅可拿到卅點健保點數、急診醫師及時處理傷口只給四二○點健保點數，五公分內的簡單縫合僅給付兩百多點，比牛肉麵還要便宜。

加護病房為醫療的重中之重，救人救命，支付點數偏低問題，更亟需解決，務實地檢討，例如，加護病房護理費健保給付四七一六點，每位護理師最多照顧一至兩名病人，工作繁忙且緊張，實際換算後，加護病房護理師的時薪不到兩百點，點值打九折後，比起目前最低時薪一九○元還要少。至於加護病房主治醫師診療費每日一九二五點，以十二床加護病房而言，健保每日整體加護病房的醫師診察費為二三一○○點，換算時薪不到一千點（約九百元）。就算醫師與護理人員滿心熱忱，但始終得不到合理的給付，長久下來，熱情也被澆熄。

過去幾年、健保支付制度的改革在二○一七年調整醫院重症項目共一七一六項，計六十億元、二○二○年調整醫院及西醫基層支付標準，金額一二四億元，其中調升四百項急重難症支付點數，總計廿二點七三億點、二○二一年三月調升醫院總額部門基本診療項目一○八項，金額八十二點二六億元。

支付標準調整，又牽涉到總額制度，各科間希望分配平衡，確實有一定難度。對支付標準偏低、不合時宜，多年來醫界累積怨氣，有如壓力極大的燜燒鍋，目前已經瀕於爆炸邊緣，務必趕快面對這些問題。一旦急重難症醫療，只剩佛心、熱血和使命感來支撐，醫療人才的培育與醫院經營的方向就很難步入正軌。