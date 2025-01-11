黃耀輝／從中央假哭窮 看穿集體詐騙

賴總統元旦談話表示，期待朝野政黨能就「各自的」財劃法版本，「冷靜再思考」，讓人一頭霧水。

首先，此次修正財劃法，藍白兩黨早就提出各自的版本，也催促行政院提出對案，但賴政府自始就「冷漠」到一毛不拔，不提執政黨的版本，賴總統怎好意思把沒版本混充為一種版本？

而財劃法修正通過後，賴政府才激動哭窮，亂掰數字，說謊造假，才真是莫名其妙。

主計長陳淑姿以一一四年度中央總預算歲出三點一三兆元為例，指出不能移作統籌稅款的「法律義務支出」一點八兆，僅占總預算的五十八％；代表中央可彈性調整的非依法律義務支出，仍高達一點三兆元（占四十二％），扣掉新增的統籌稅款三七五三億（僅占中央歲出的十二％），中央還是有一兆元（高達卅％）的龐大空間可以瀟灑施政，實在不知道她帶頭哭窮是演哪一齣戲？

也不知她是管預算卻不懂預算，還是故意犯下算術的「低級錯誤」，竟把「非法律義務支出」的廿八％移撥為統籌稅款，偷渡為中央需從「總預算」中移撥廿八％的假訊息，廣發給所有新聞媒體。然後，行政院就要求各部會套用大錯特錯的廿八％，（再說一遍，從總預算中做大統籌稅款的正確數字是十二％），算出各部會必須刪減幾百千億的支出，每天輪流由各部會首長當值日生，召開記者會哭窮，順便演演嚇唬民眾津貼、補助可能領不到的心戰戲碼。

結果呢？兜不攏就穿幫啦！把各部會輪番哭窮的錯誤數字加總起來，行政院要刪減的歲出竟然高達七六○○多億，是增撥統籌稅款實際數三七五三億元的兩倍還多，證明賴政府哭臉叫窮，根本就是主計長帶頭搞的「集體詐騙」！行政院發言人李慧芝說一一四年度預算要重編，當然就是鬼扯！

還有一家民間經濟研究單位，不知財劃法為何物，先把行政院的大內宣，諸如「將排擠社福預算、新青安或租屋補貼、台電的撥補」等等假訊息照念一遍，再一面倒地採信上述中央刪減廿八％預算的錯誤數據，批評新財劃法「已改變二○二五年政府投資的能力」，可能使得原預估二○二五年政府投資成長對ＧＤＰ年增率貢獻下調，對經濟造成負面衝擊。若不因此更動政府投資，而是砍掉台電的貼補等等，則可能造成物價上漲。

真正了解預算、財政的人，都知道新財劃法只是將中央總預算撥出十二％給地方，各級政府的「總支出」仍維持不變，地方政府也可投資在目前嚴重不足的基礎建設上，怎可能影響政府的投資總額，進而降低經濟成長率？再從經濟專業的角度思考，中央政府支出有相當比率是從國外進口，造成凱因斯乘數效果的漏損。新財劃法等同於把中央花在國外的錢，移轉給國人使用，可以擴大乘數效果而促進經濟成長。經研單位不得不依賴中央政府的研究計畫，我們可以理解；但是在政治上選邊站，棄守超然、客觀、公正的立場，為五斗米折腰到骨質疏鬆，值得嗎？

總之，賴政府的假哭窮，整個府院黨已進化成「集團詐騙」，什麼毀憲亂政、亡台滅國的鬼話都說得出口，從今起民眾可要慎思明辨，才不會繼續受騙！

（作者為台北商業大學財稅系教授）