川普擴張夢影響台海安全

即將上任美國總統的川普，最近再次投下震撼彈。他表示，美國可能動用軍事或經濟力量，控制格陵蘭與巴拿馬運河，並提及讓加拿大成為美國第五十一州的可能性。這些言論迅速在國際間引起熱議與譴責，甚至讓法國外長公開回應，強調歐盟不會容忍任何侵害主權的行為。

這並非川普首次提出類似的擴張想法，早在其首任總統任期內，他便曾試圖購買格陵蘭，當時遭到丹麥政府的強烈拒絕。這一次，川普的言論更為激進，直指不排除以武力或經濟脅迫的方式達成目標，川普長子小唐納更已前往格陵蘭訪問，儘管格陵蘭政府強調純屬私人性質。

川普的這些言論雖然看似荒謬，卻反映出其一貫的政治風格，即透過拋出震撼言論來測試各界反應，進而掌控輿論風向。這種策略或許能在短期內吸引目光，但長期來看，無疑將對國際秩序構成威脅。歷史證明，擴張主義往往伴隨著戰爭與衝突。格陵蘭作為丹麥的自治區，其主權問題並非川普一人能夠決定。丹麥首相已多次強調，格陵蘭的主權不容討價還價。同樣地，巴拿馬政府也重申，巴拿馬運河的主權屬於巴拿馬人民，這是該國長期奮鬥的成果。

川普提到，對於加拿大，他將更多採取「經濟力量」的方式，而非軍事手段。這或許是因為美加之間的經濟聯繫過於緊密，動用武力只會適得其反。但即便是經濟脅迫，也讓加拿大政壇倍感壓力，加拿大總理杜魯多的辭職，便被川普視為其政策奏效的結果。這種說法顯然過於片面，杜魯多的辭職實際上是多重內政因素相乘的結果，包括高通膨、移民政策爭議以及一連串的醜聞。川普將杜魯多的辭職歸功於其施壓政策，不僅忽視了加拿大內部的政治現實，也符合其好大喜功的個性。

格陵蘭成為川普覬覦的目標，並非僅僅因為其地理位置，更因其蘊藏著豐富的稀土資源和戰略意義。在全球稀土供應鏈緊張的背景下，格陵蘭成為美中博弈的新戰場；川普希望透過控制格陵蘭，來降低對中國稀土供應的依賴，從而增強美國在全球供應鏈中的主導地位。但格陵蘭是一個擁有自主權的自治區，其政府多次表明，格陵蘭的未來應由格陵蘭人民決定。川普若強行推動併吞計畫，只會引發當地民眾的反彈，甚至可能激化北歐地區的緊張局勢。

至於巴拿馬運河自一九九九年完全移交給巴拿馬政府後，一直是該國的重要資產與象徵。川普質疑卡特總統將運河「送」給巴拿馬的決定，並暗示將重新奪回控制權；這種言論無異於挑釁巴拿馬的主權，並可能對全球貿易帶來嚴重後果。巴拿馬運河做為全球貿易的重要樞紐，每年為巴拿馬帶來數十億美元的收入。任何有關運河主權的爭議，都將對國際航運產生連鎖反應，影響的不僅是巴拿馬，也包括依賴該運河進行貿易的各國企業。

川普的擴張言論不僅無助於解決當前的國際問題，反而可能加劇全球和台海的緊張局勢。對中國而言，美國可以軍事占領格陵蘭，那中國軍事占領台灣豈不更名正言順？