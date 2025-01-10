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「川普焦慮症候群」 各國急求解方

聯合報／ 易月／自由作家（台北市）
美國候任總統川普。路透
美國候任總統川普。路透

自從川普當選後，全球均出現了「川普焦慮症候群」。在美國，川普任命許多爭議十足的內閣閣員，包括曾深陷性醜聞的準司法部長蓋茨，曾自稱「腦袋有洞」的準衛生部長羅勃．甘迺迪，政論名嘴出身的準國防部長赫塞斯，自爆曾殺掉愛犬的準國土安全部長諾姆等人。美國人民擔憂，這些內閣人選是否真的有能力領導或保護美國。

川普還揚言上任後，將不計代價執行大規模遣返無證移民的計畫，所以他任命霍曼為「邊境沙皇」，負責管理國家邊境事務。由於霍曼曾執行拆散數千移民孩童與家庭的「零容忍政策」，因此眾多非法移民開始擔憂會遭到無情遣返。

此外，川普還宣布要成立一個全新部門「政府效率部」，請來馬斯克負責改革政府效能，其主要任務就是大砍不必要的公共支出與單位，讓政府更有效能、更「小而美」。此舉必將造成眾多公務人員失業。

在國際上，與美國沾上邊的國家，幾乎也都患上了此焦慮症。因為在國際貿易上，他聲稱要對所有與美國有經貿關係的國家課徵高額關稅。在安全方面，要許多美國的盟友付更多「保護費」。在外交上，他要倡言要以武力收回巴拿馬運河，並收購丹麥所屬的格陵蘭島，並不排除對該島採取軍事行動。他還嗆聲要將鄰居加拿大併入美國，讓加拿大政府非常不爽。

台灣也沒置身事外，許多人也患了此焦慮症，因為我國與美國的關係密切，但不代表川普就會手下留情，因為他在競選期間，就曾兩度直接指控台灣「偷走」美國的半導體產業，並要我國負擔巨額的「保護費」。雖然川普許多發言是競選期間的言論，難免會譁眾取寵，但他過去執政大多實現其競選承諾，例如在美國與墨西哥的邊界修建隔離牆、退出巴黎氣候協議、退出「跨太平洋夥伴關係」等。

現在各國政府都急切地尋求解方，希望能治癒「川普焦慮症候群」。我政府也積極尋求與川普溝通的管道，期望能將川普上任後的可能衝擊減至最低。美國人常說「天佑美國」，筆者也希望能「天佑台灣」。

川普 巴拿馬運河 美國

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