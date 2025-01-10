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更大的民主 公民連署直罷總統

聯合報／ 林騰鷂／東海大學法律系退休教授（台中市）
賴清德總統。圖／本報資料照片
賴清德總統。圖／本報資料照片

賴清德七個多月來的表現，讓人民看到一頭「五權合一憲政怪獸」的掙扎與挫敗，也讓人民看到總統憲政功能角色的錯亂與失落！

在兼任民進黨主席的賴清德總統領導下，憲法上所明定的最高行政機關行政院，幾乎已失去應有效能，除了不依法律編列預算、延宕預算審議以外，幾無福國利民的法律提案。

同樣的，早已不是國會的監察院，則瀆職懈怠，放任官箴敗壞，更在賴清德主席的策動下，背離憲政分權制衡原則，違反憲法訴訟法規定之協商程序，提出釋憲，想要以違反憲政義理的方式，包攬民主國家國會之調查與行政監督權。

又重大的法律案如立法院提出審議的財劃法、選罷法、揭弊者保護法等，行政院均不召開行政院會議，提出院版草案與立法院討論、協商，更在上述法律案修正或制定後，放任各部會亂放砲，擾亂民心。

賴清德總統也在捉刀幕僚的擺弄下，缺乏憲政頭腦的說出：「民主的紛爭，要用更大的民主來解決」，該言論亦被各界批評是把「民主分大小」的奇談怪論！民主向來不分大小，基本上只有間接民主和直接民主之分而已。

去年經過全民投票的總統大選與立委選舉，難道不就是最大的直接民主展現嗎？人民選出國民黨為國會最大黨，且與民眾黨加總已超過立法院半數以上席次，而未獲得過半數人民票數支持當選總統的賴清德，就任以來，有絲毫尊重這個直接民主產生的國會多數嗎？

賴清德幾乎全忘了，二○一九年六月他接受媒體專訪時曾表示，未來若當選總統，要結合朝野，推動憲政改革，將台灣改為「內閣偏雙首長制」。他還說，除了行政院長任命一定要立法院同意外，還要讓立委兼任部會首長，避免執政與民意脫節，但他就任總統後，過去的宣示全部跳票。

賴清德如想「匯聚更大的民主力量，展現主權在民的真諦」，那請遵守上述「結合朝野，推動憲政改革」的許諾，立即推動公民可直接連署罷免總統之修憲，以彰顯主權在民的真諦，而不是任行主權在黨、主權在「賴」的邪行。

立委翁曉玲最近指出，《憲法》增修條文只規定一項罷免總統的方法。罷免總統須經全體立法委員四分之一之提議，全體立法委員三分之二之同意後，才能提出。立法委員提案，罷免總統案成立後，還要交由選舉人總額過半數投票表決，實在是有夠間接的不民主！她進一步質疑，總統既可由人民直接選舉，那人民為何不能直接連署提案，行使總統罷免權呢？

相較於對縣市首長、民意代表的罷免，都是人民可直接連署提案，實現真正的直接民權，那罷免總統的提案，實也應比照辦理，不可再任由兼任民進黨主席的賴清德總統可控制的立委提議與同意，而應交由人民直接連署並表決，以展現賴清德所謂的最「大」民主！

主權 罷免 賴清德

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