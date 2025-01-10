當家不鬧事 避免造成對立及仇恨 賴總統應有的民主素養

自由社會一定是一個多元社會；一位具有成熟民主素養的領導人，在面對朝小野大、執政黨意志無法全面貫徹的情勢時，展現的是如何與在野黨溝通、談判，最後某種程度的妥協可能是必要的，這才能確保多元社會的和諧穩定。

賴清德總統執政至今，處理朝小野大的手法暴露了他的民主素養之不足。在野黨在立法院兩度通過不如己意的重大法案時，賴總統除了透過正常憲政程序（行政院覆議，覆議失敗後申請釋憲法）外，一方面鼓勵「青鳥行動」進行抗爭，另一方面指責在野黨「毀憲亂政」，造成朝野對立嚴重、社會敵意螺旋不斷升高。

青鳥行動是體制外抗爭，屬於人民言論自由的表達，是自由社會可以允許的；問題在於：賴總統卻說這才是「真正民主的聲音」，意思是：青鳥的主張是民主、立委的決議是「反民主」，這是什麼樣的民主觀？當代「民主」是由一套體制構成，立法院是最高民意機關、是民主體制的一環，立法院的決議可能不正義，但絕對具有民主的正當性。

如果體制外的聲音才是真民主，這是對「民主」的嚴重誤解；如果是因為體制外的聲音符合己意，所以才是真民主，等於說「賴清德的主張就是民主，反對賴清德就是反民主」，這樣的思維其實比較接近獨裁而不是民主；政治見解不同就是毀憲亂政？賴總統是想要統一思想、定言論於一尊，把自由社會的多元變成一元嗎？

事實上，面對朝小野大，民進黨輸不起就亂扣帽子、謾罵、威脅，完全喪失多元社會對公共議題的理性論述能力，而且不斷羞辱「民主進步」的黨名而不自知。如果從理性的角度思考，讓罷免變難、提高大法官釋憲門檻，反而符合「民主」進步的作法。

讓罷免變難，一點也不是反民主。罷免不是民主的常態，如果民進黨聽從柯建銘的建議，全面罷免國民黨的區域立委，國民黨也「以罷制罷」，可以想像將會付出多少的社會成本。由於民選公職人員都要接受「定期改選」的檢驗，除非特殊狀況，否則用「下次投票」淘汰不適任的政治人物，以避免社會動盪不安、減少財政支出，顯然是一個比較合理的作法。

大法官釋憲門檻提高也是一個民主進步的作法。立法院的決議代表的是多數人民的意見，是「人民作主」最核心的意義，絕對不能等閒視之；因此大法官宣判這樣的法案違憲時，必須相當慎重。所以這次的《憲法訴訟法》修正案提高大法官宣判違憲的人數，傳達的正是這樣的態度；不但沒有毀憲，反而是對「民主」的尊重。如果因為這項修正案及現任的大法官人數不足，造成憲法法庭停擺，所以是毀憲亂政，始作俑者是總統，在當前的局勢下，總統在提名大法官時，應該先進行朝野協商，不能「整碗捧去」，這也是民主的藝術。

賴總統的行政能力也許不成問題，造成今日社會對立和仇恨升溫，癥結在於他不正確的民主認知、以及對不同立場的不寬容態度。所謂「當家不鬧事」指的是，總統最重要的責任是讓人民安居樂業，這裡的「人民」，不只是民進黨及其支持者，也包括民進黨的反對者。因此一個只會鬥爭、絕不妥協、拒絕分享權力的總統，不是民主國家稱職的領袖！