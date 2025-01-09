軍公教勞年改 須一視同仁

蔡前總統任內在總統府成立國家年金改革委員會，由前副總統陳建仁任召集人，其任務是要針對各種年金提出評估，並提出年金改革各種方案；這所謂「各種年金」包括軍公教、政務人員還有勞工，根據該會設置辦法第十條，該會於立法院通過年金改革相關法案後解散。

然而根據總統府該會網頁，該會在二○一六年十一月最後一次委員會議後就沒有更新，目前該會沒有委員名單也沒有運作現況，賴政府就職後好像也沒有，可以斷言已經解散。

但問題是勞保年金改革完成了嗎？並沒有。根據該會網頁，二○一七年制定公布的法案不包括勞保，直到二○二三年已三讀通過的法案也不包括勞保，所以勞保年金改革哪裡去了？

事實是，總統府國家年金改革委員會在立法院未通過勞保年金改革法案以前，就已解散，而且從蔡政府到賴政府，都沒有要進行勞保年金改革的跡象。前任勞動部長何佩珊甚至表示「財政撥補就是一種改革」；換言之，勞保年金不會像軍公教年金改革一樣重新計算所得替代率，並提出新退休方案。

既然財政撥補也是一種改革，為何退撫基金就不能用撥補來改革？只有勞保用撥補？大家都知道勞保的財政危機要比退撫基金更迫切，可能更快破產、涉及金額更多，但是年金改革委員會卻在完成軍公教年改後，不處理勞保年金改革就解散了，明顯違背設置要點。

這不能不讓人懷疑，年金改革是一場騙局，打著要改革所有年金的旗號，卻在軍公教年改後就停止勞保年改，所謂「年金改革」是不完全、有針對性的改革。

為何不進行勞保年改？可能是因為勞工選票最多，執政黨無法承受流失勞工選票的代價。為何針對軍公教進行年改？難道不是因為執政黨認為軍公教退休人員及資深人員多為非綠選民，軍公教亦無罷工權，比較好欺負？某黨對於軍公教的蔑視，最近數起綠營高官對基層的霸凌事件，可見一斑。

立院修法提高警消人員退休的所得替代率，行政院、民進黨立院黨團、反對者說此舉會使退撫基金提早破產，甚至說警消以後領不到退休金；那麼為什麼政府不能撥補？為何勞保甚至可能無限撥補，而退撫基金不行？

癥結在於這個政府本就不是公平的對待所有國民，軍公教是可被犧牲退休福利的職業，但是勞工不行；勞保是一定要撥補，但軍公教不行；軍公教要精算所得替代率，但勞工不必。真正製造職業對立、世代對立的是這個政府，年改言行不一的也是這個政府。

其實勞保制度早就應該大修，勞保投保薪資最高等級只有四萬多，早已脫離社會現實，賺得多、繳得多、領得多才是社會保險的道理，勞保卻仍採用齊頭式平等的計算方式，為什麼年薪千萬以上的工程師跟清潔隊員繳的保費一樣？沒有人發現勞保制度有很大的問題嗎？

公平的年金改革不能漏掉勞保，既然政府只想用撥補來解決勞保的財政漏洞，如果軍公教也要求修改所得替代率，因此可能造成的財政漏洞，沒道理政府不能撥補。所以所謂某某基金可能破產的說法，永遠不會出現。

年金改革必須一視同仁！請積極進行勞保年金改革，別只針對軍公教。