軟弱土層建案 應加強監管

時隔一年多再次發生因建案基礎開挖施工不當造成的損鄰事件，這兩次事件造成的財物損失皆是數億至數十億起跳，政府相關單位真的要痛定思痛，好好修改相關法規，落實執行，避免悲劇再次發生。

台北盆地的沖積層常見由砂、泥組成，多半屬軟弱土層，加上地下水位高，建築物設計及施工過程發生任何疏忽，都非常容易造成工程費用及時間的損失，更嚴重的就會發生損鄰事件。新北市三重區六張街位於土壤液化高潛勢的範圍內，顯示基地內外的砂土層易受地下水位變化影響；大直基泰建案所在的區域屬SPT-N值小於四的黏土層上，當連續壁支撐不足以擋住土、水壓力，就容易致災。

呼籲新北市和台北市工務單位，應將雙北地區的土壤液化高潛勢區域和SPT-N值小於四的黏土層區域整合成「軟弱土層範圍」，建築基地若位於軟弱土層範圍內，於設計階段務必進行完整的地質鑽探和地質調查，以明瞭土壤層次的變化，並對其土壤強度、壓密特性、透水性質、地下水水壓變化等深入了解，於設計時得以選擇適當之基礎形式，或適宜有效之地盤改良施工方法，以減少施工中遭受困難甚至失敗機率。

另建議：一、雙北地區畫定軟弱土層範圍，範圍內的建案鑽探採全取樣+SPT。一一二年修訂之「建築技術規則建築構造編」第六十四條，對於基地鑽探並無明確規定採用的方式。現有建案常因經費和施工期程等因素，採用費用較便宜的衝鑽方式，特定條件下甚至可以直接引用鄰近鑽探資料，這將無法提供詳細的土層變化和地工參數，進而造成地工參數分析時得到偏差的結果。

二、軟弱土層範圍內的建案一律要求監測。建案地基開挖過程中，土壤壓力的變化會隨地下水位、開挖深度等不同，進行監測並落實執行，可有效降低致災風險。

三、善用各技師公會以落實監督。施工過程中多項監測方式皆可作為預警，但最怕僅僅當作應付檢查之用。可善用各相關技師公會作為第三方公證，協助監測結果判讀並提供專業意見。

雙北地區屋齡超過五十年的老宅約有廿三萬戶，接下來老宅更新絕對是雙北地區建案主軸，政府相關單位應藉此教訓，強化建築基地位於軟弱土層的開發規定和流程，避免人為悲劇反覆發生。