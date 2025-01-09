防詐消極 金管背叛人民

內政部警政署打詐儀表板顯示，國內詐騙案件每日財損不斷攀升，詐團黑幫化、黑幫詐團化，搶財爭利，案外有案，而詐財成功最關鍵的詐騙車手，與銀行未能有效建立KYC把關程序斬斷人頭帳戶有關，看出門道的銀行職員又見機加入詐騙洗錢行列，使詐欺被害財損無限往上堆疊。面對人民的哀怨啼苦與金融亂象，掌握金管大權的金管會可仍處變不驚？

首先，銀行（法人）之受雇人或其他從業人員，因執行業務犯洗錢等罪者，除處罰行為人外，對該法人並科以十倍以下之罰金（洗錢防制法第廿三條第一項）；是以銀行職員犯罪，銀行也會受到檢察官的刑事追訴。但一一一年到一一三年先後有三家銀行職員涉犯洗錢犯罪，未見金管會將涉案銀行移送檢察官偵查，而是在審判中法院發現後向檢察官告發。由於金管會對這三家私營銀行監理怠惰，去年底，公股的台灣銀行竟也有職員勾結詐團，令人傻眼。

詐欺犯罪，不論是共同正犯或幫助犯，都必須對詐欺被害人負民事損害賠償責任，此為法院實務見解。銀行職員參與詐騙、洗錢，銀行無法置身事外，金管會必須督促銀行主動返還或賠償被詐款項，至少應要求查明被害人數等（所有被害人的姓名、地址、帳號、被害金額，都留存在涉案銀行的金流紀錄裡），如果不做，即使將來銀行被檢察官起訴，誰是被害人都不知道，奢談被害人要集體對銀行提起刑事附帶民事訴訟。

銀行既涉犯洗錢罪，顯見其未能盡力防止職員涉詐欺、洗錢，有礙其健全經營，金管會得直接解除董事、監察人，或命令銀行解除經理人、職員之職務。美國、澳洲對銀行洗錢行政處罰，動輒科處數億罰鍰，與國內對涉案銀行的金融監理強度相距甚大。金管會必須將上述三項銀行應擔負的法律責任內建於金融監理之中，積極監管，完善防詐機制。

特別是，基於憲法保障人民知的權利，哪家涉案銀行被移送法辦？涉案銀行涉詐、洗錢之數額，涉案後有無主動找出被害人並予賠償？有無對董事、監察人、經理人、職員為停職之行政處分？詐團最愛的前十家銀行、警示帳戶最多的前十家銀行等政府資訊，允宜隨打詐儀表板公示於眾，讓人民參與、分享金管權力。如若不然，而以消極不作為之方式任令銀行只顧賺錢，不顧人頭帳戶的高歌猛進，那是金管權力對人民的背叛。

自從打詐四法公布施行後，人民被害財損有增無減，詐騙案件成為民怨之首。須知打詐是末端，防詐才是王道，畢竟上醫在醫其未病，一旦詐案發生，損害已成，被騙錢財拿不回，打詐成果再亮麗，人民也無感。上舉數端是必要的金融監理，也是防詐成功的基石。