賴柯不認朝小野大 政治持續動盪

去年一月選舉，賴清德當選，打破總統民選後同一政黨執政不超過八年的定律。對於過去長期在野的民進黨而言，這更是政黨發展的新里程碑，標誌著「長期執政」的可能。不過，這種歡喜沒有延續太久，該黨在立法院席次未過半的事實一直打擊這半年多的執政；迄今，賴清德總統及柯建銘總召仍無法接受這一切，後續將造成民進黨內及台灣政治的嚴重動盪。

民進黨內習慣稱賴清德為「賴醫師」，學士後醫的養成與擔任醫師，非常溫和理性；從政後雖高舉台灣獨立的意識形態，但溫和理性形象依舊。擔任台南市長時因不滿議會生態，選擇一段時間不進入議會，讓各界開始看到賴另外一面。他從行政院長卸任後，就有參選總統的高度意願，因此後續跟蔡英文前總統有激烈的黨內競爭。建議賴總統放下之前的恩恩怨怨，並寬容面對過去八年執政的是是非非。既然已擔任總統，就先務實面對立法院少數的生態，圖謀穩健執政之道。

最重要的是，不要因當前面臨執政困境，轉而尋求在黨內查弊案與立威，讓黨內同志無所適從：為何過去八年執政路線在二○二四年後有這樣大的轉變？對於新的立院生態，賴總統擔任過立委，深切了解立法院數人頭的道理，絕對不要選擇用街頭打破頭壞了此規矩。

柯建銘總召也是醫師出身，最早他跟隨周伯倫委員學習立法院運作，勤於在各委員會穿梭，練就一身議事技巧。加上個性耐煩、豪爽、會照顧人，老柯在立院人緣極好。長期擔任黨團總召，黨內體諒，一直讓他擔任不分區立委。上上次，蔡英文讓他回新竹選區域立委，老柯吃足苦頭，最後還是當選。歷經不同政黨與總統執政，老柯有其獨特且屹立不搖的本事。特別是過去八年民進黨在立院有過半數的席次，老柯的國會事業達到頂峰，即使仍無法擔任副院長與院長，仍堪稱他人生的高光時刻。

不過，立法院的人事變化很快，老柯雖表達這屆任期結束後想要退休，無奈這屆國民黨及民眾黨選擇高度抗爭路線，讓老柯帶領黨團時挫折連連。建議老柯可以再度發揮身段柔軟的本領，過去曾是最大反對黨黨團的坎都曾經跨過，現何嘗不能面對該黨席次未過半的事實？更何況，行政機關還是民進黨所掌握，他還能展現很多總召的權力。

在美國，人民喜歡讓行政、立法機關由不同政黨所掌握。據學者研究，這種分立政府型態不一定就會造成政策、法案阻塞與政治動盪，解決之道完全事在人為。看看美國的政治電視劇，當美國總統提名大法官時，白宮幕僚是多麼拚命協調國會，FBI等政府機關是如何嚴格審核候選人，就可以知道最後的成功「事在人為」。建議賴總統及柯總召記取教訓，多看看美國的政治電視劇，讓台灣政局走向穩定。