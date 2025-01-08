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大罷免大浪費 誰埋單？

聯合報／ 李國朋／大學兼任助理教授（高雄市）

民進黨立委柯建銘日前揚言「罷免四十一名藍委」，行政院政務委員陳時中也在站台時高喊「二月一日起拚大罷免」，綠營側翼更早已在街頭運作連署，雖有部分民進黨人士忙著切割，說是柯老的一人主張，但為因應綠營動作，國民黨團昨日也決議推動罷免卅八席的民進黨區域立委作為反制，大罷免時代，恐怕假戲也會做成真。

然而明眼人一看便知，以現下綠營的支持者並未過半，多數的罷免應不可能成功，到頭來就是一場無謂的勞民傷財，柯老一人喊爽，人民的荷包卻要大失血，如此禍國殃民之舉，怎不叫人痛恨至極。

二○二一、二○二二年立委陳柏惟及林昶佐罷免案，耗費老百姓的納稅錢各兩千及一千五百萬元，倘若民進黨帶頭的瘋狂罷免行動成真，媒體估計至少要花上六、七億元，萬一罷免成功，可能得再花費同樣的經費補選；如果受害的國民黨真的發動反制，以其人之道還治其人之身，那損耗的金額恐達廿多億元，這難道是倒楣的老百姓必須承擔的？ 各地此起彼落的罷免活動中，企業更得被迫讓員工放選舉假，企業主們的損失又要找誰討要？

這些被浪費的公帑尚不包括大罷免的過程中，立法院恐因委員人數不足而無法開會，致議事空轉的損失，更不要說是重要法案無法通過，而影響國計民生的方方面面。身為無端波及的老百姓，我不禁要問民進黨政府：是否可以拒絕這筆無謂的支出？

成功 民進黨 罷免

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