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罷免+複決 賴政府發動政治核戰

聯合報／ 范谷凡／公務員（新北市）

具備總統直選以及內閣對國會負責雙重特徵的「半總統制」，源於一九五八年法國第五共和，至九十年代後成為新興民主國家的主要憲政型態。然而，依據各國國情、憲政慣例、人民民主素養等條件，半總統制國家之憲政發展，可能朝向內閣制運作，即以國會為中心，落實總理對國會多數負責之民主多數決原則，而總統擔任國家元首，僅具憲法所賦予之外交、軍事權力。

另一種可能是朝向總統制發展，即以總統為中心運作，但其必要條件為府會多數一致；倘為府會不一致的少數政府，總統則必須以「共治」之方式釋出組閣權，使責任政治得以運作。而最為脆弱且缺乏民主正當性的型態，則為少數黨執政下的總統制運作模式，亦即總統無法掌控國會多數，且不進行任何的政治妥協。

很明顯，現階段的賴清德政府正陷於半總統制中最為脆弱的少數政府運作模式，其或可歸因於陳水扁時代未能建立「共治」的憲政慣例，而使少數政府之「異例」反成為憲政常例。但領導人對於權力的壟斷與好於鬥爭的人格特質，則更具解釋力。賴清德的元旦演說，可視為向在野多數宣戰的檄文；雖以民主為名，卻號召其支持者「罷免」敵對陣營立委，並「複決」其所不認同之「惡法」，以挽救其上任未滿一年來面對的困境。

殊不知此舉如發動政治核戰，具備「相互毀滅保證」特質。國民黨團亦宣布將正面迎戰，罷免卅八席民進黨區域立委，因此可預期今年二月起，將全面進入立委的大罷免時代，並將出現公投複決法案。公投做為民主政治之補充性和非常態機制，將成為賴清德政府對抗國會多數的手段，其衍生的行政成本，及政府效能低落、法案延宕等諸多後果，將由全民共同承擔。

罷免 賴清德

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