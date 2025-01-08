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向沒正當性的罷免說不

聯合報／ 張惠博／彰師大前校長（彰縣員林）

立法院民進黨團總召柯建銘近日在臉書發表長文，提到要罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，以及所有的藍營區域立委，也要解散國會，國會全面改選。此舉引來同黨立委賴惠員等人留言加油。雖然留言者並不多，但可見柯總召的負重奮力前行，甚至於遭解讀只是柯建銘獨自放炮，也無所畏懼。

民進黨團幹事長吳思瑤受訪時表示，「柯總召一向都是洞燭機先，創造議題、引領議題，他有深厚的國會、政治經驗，因此對於立院這段時間的失序有很深的感慨。」 不過，吳思瑤也指出，民進黨中央已說明過，目前最重要且有共識的工作方向，覆議、釋憲是優先採取的作為，窮盡一切努力，不先預設結果，後續的作為勢必會由黨團討論，都尊重彼此發言，多元思維。

實際上，自從去年二月新國會就職以來，民進黨發動罷免之議，由來已久。甚且，發動全面大罷免不僅是戰略，也是較易推動的口號。蓋因立委總席次一一三席，民進黨目前僅有五十一席，倘能藉由罷免增加六席，就重回過半；即使仍無法單獨過半，倘能至少翻轉二席，也足以讓民進黨重回國會最大黨。

然而，國民黨立院黨團已揚言全面反制，一旦大罷免時代來臨，雙方激烈的罷免戰，預估也可能會有民進黨立委被罷免，民進黨未必占到便宜。而且，因是民進黨首先挑起罷免行動，相當程度引起社會紛擾，一般中間選民應很不樂見，遑論加入罷免的行列。再說，全面罷免在野黨立委，其理由似也不夠充分，宛如要全面殲滅在野黨，更不符合民主國家常態。甚且，假設國民黨立委被罷免，補選後，國民黨員又再選上，對民進黨而言豈不是徒勞無功？反之，若民進黨立委被罷免，補上的也可能是在野黨，民進黨豈不輸更慘？

中華民國憲法第十七條規定，人民有選舉、罷免、創制及複決之權，但任何假藉理由進行的罷免行動，剝奪合法民選公職人員的正當行使權利，一般民眾極可能會齊聲向沒有正當性的罷免say no。

國民黨 民進黨 罷免

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