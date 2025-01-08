危老案開挖 比照捷運禁限建

新北市三重危老開挖工地肇禍。從基泰大直至今，全台各地危老案出包頻率之高，儼然已成都會區居民不定時炸彈，除了究責，制度上該如何改進？端看政府是否願意傾聽專業建議，力挽狂瀾。

本次三重災變，係典型危老開挖災變，基地及施工動線小、建案小、開挖規模小及建商小等，再搭配雙北地質軟弱及緊鄰老舊鄰房等因素，標準的先天不足後天失調工程條件。當建案基地及施工動線小時，除了工程進度不易推展，維持工程品質也相對困難；建案小、開挖規模小及建商小造就了經費拮据；地質軟弱及緊鄰老舊鄰房又需要嚴謹審查及施工控管，但偏偏工程規模小很可能逃過一些審查及把關，形成了小規模危老案只要稍有不慎，就會釀成類似本次或基泰大直案災變。開發案業主還未享受到危老紅利，就先面臨工安甚或牢獄之災，損人不利己。

既然都會區危老案有這麼嚴峻條件與環境，政府該如何亡羊補牢？其實只要制度面針對預防災變機制下手，一定能大幅提升危老案公共安全。最立即有效解方，就是比照「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」進行管制與審查，以預防地質軟弱及緊鄰老舊鄰房對危老案開挖造成先天局限因素。「捷運禁限建辦法」主要為興建或維護大眾捷運系統設施及行車安全，對於臨捷運一定範圍內工程行為均有嚴謹管制程序，避免因為周遭開挖造成捷運設施損壞等，捷運設施損壞如同國防安全，對於政經影響極大，自然不允許有絲毫損傷，而都市危老案鄰房因為脆弱，只要丁點損壞就可能崩塌，兩者條件一致，比照辦理符合學理及政經穩定，應立即推動。

一旦比照「捷運禁限建辦法」進行危老案審查，危老案對於開挖設計、監測及鄰房保護就會在設計階段進行把關，施工階段還有自動化監測要求，多年實施下來，捷運因周遭工程行為產生損壞案例並不多。

但制度推完成前，現有危老案周遭鄰房民眾該如何自保？第一步要求開發業主比照水土保持計畫，提出施工保證金，做為日後敦親睦鄰、監測及萬一鄰損使用；第二步要求地方建築主管機關辦理設計與施工說明會，以確保開發商確實積極面對鄰房保護議題；第三步要求建商提出開挖鄰房保護工法，並經第三公正單位審查通過，鄰房保護工法未施作完成前，不得進行開挖行為；第四步要求開挖監測由第三方公正單位執行與認證。

經一事長一智，更何況地底下狀況千變萬化，多次災變就是老天爺的警告與提醒，人的行為與管制作為再不改變，那就凡事靠運氣，恐怕不是你我所願，更枉費了多次災變搶救及無家可歸居民的眼淚與無奈。