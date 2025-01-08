AI世代青年生涯規畫新挑戰

任教大學多年，曾有前輩提示：「概論課」不應只交給新進資淺教師，而應由系主任或資深教授親自授課。這個提示，具有深厚的教育哲學理念與經驗傳承的啟發責任。

也因此，對於大一的「景觀學概論」一直樂於承擔，除了基本理論外，多以滾動式調整授課框架，以因應不同世代面對的社經科技變遷，對其生活價值觀、社會責任與國際視野之提升。每年在新生第一學期結束前，均會邀請歷屆學長姊回來與其座談交流，並特別挑選就業具多光譜、斜槓發展，甚而轉行或有跨國經驗者。

在多年來之經驗中，因學生系友們之交流，加深了對不同世代思考模式、價值觀與生活型態的了解。這些跨屆系友們的經驗故事個個精彩，也看出年輕世代自有其因應全球變遷之入口管道。且發現多數大一生選系時，未必真正了解各科系之特色與未來發展的可塑性與延展性，而多遵循家長之建議與社會期許。

而有趣的是，今日在社會上表現傑出、有創新光芒者，多數是依從自己之興趣與感覺而行。當然，亦有很多人即使畢業後仍有茫然徬徨之惑。當代年輕人能自主篤定自己生涯規畫者其實不多，但也因現代資訊快速傳達與全球化無縫接軌，他們反而會依大學時「規畫課」所學之目標策訂、方案研擬、ＳＷＯＴ分析評估，而自我策訂生涯方向。尤其ＡＩ世代，各種虛擬生成太容易了，其所面對的新挑戰卻是如何做合理的邏輯分析與決策判斷。

許多ＡＩ世代青年是斜槓者，除了本科專長之外，更延伸至自行創業、業餘接案、線上設計客製服務、行銷無國界…也有景觀設計師同時是烘焙師、插畫家、攝影師、瑜伽老師、機械名錶諮詢顧問、婚禮套裝行程規畫師、精品店設計師，甚而有更宏大景觀的飛機機師…這些多光譜、多彩度的斜槓生涯實例讓我們大開眼界，也見識到傳統價值觀之亮麗突變。

台灣青年其實非常有創新力，惟囿於國際政治情勢，國際觀顯薄。一位畢業一年多的學生說：「我必須走出去探索觀察，即使不是留學，因為打開國際視野，落地體驗生活…這門課太重要了。」一位存了一千美金就買了單程機票飛往澳洲打工渡假的學生說：「坐上飛機前只是衝動，面對未來心生恐懼！但當飛機一落地，我反而堅定了，因為我知道，自今起，我必須為我自己負責」。

依統計，近廿年來出國留學生下滑，而遊學者上升，這亦反映出「走出去是必要的」、「打開視野看世界是必要的」、「留學是對個人生涯發展的另一自我實踐」。職業不分貴賤，專業亦無永遠的熱門，但我們應引導新世代青年的，不是世俗的「成功」價值觀，而是學會認識自我、實踐自我、完善自我，並樂於做觀照「大我」的「小我」。（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）