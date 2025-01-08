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獨厚警消 應慎思公平、世代正義

聯合報／ 陳方隅／大學教師（台北市）

立院在野黨團昨日通過「警察人員人事條例修正草案」，除警察外還臨時加入適用到消防、海巡、移民及空勤總隊人員，將退休所得替代率上限調升至八十％，且全額由退撫基金撥補。這個修正案將帶來嚴重的後果，將會因為破壞公平原則而增加「公務員之間」的對立，對警消人員與所有公務員來說應該都不樂見。且這樣的修正需要支出至少六六○億元，會加速退撫基金的破產，等同全民埋單的狀況下，會讓公務員再度成為民意批評的標靶。

誠然，警消因為勤務性質危勞特性，而應該享受更高的福利與待遇，但現行制度下已經有有針對警消人員做特別加給，例如警察自願退休及領月退的年齡比公務員提早十歲，待遇和政策上已做過一系列的調整。而修法理由當中，比照軍人的所得替代率方面，其實軍人的年資普遍低於警察，且警察的退休「平均實支」已高於同樣年資和階級的軍人及一般公務員。

這次修法獨厚警消人員，實際上是將他們推上火線，將會面對社會大眾的質疑，且增加世代之間對立的同時，還會增加公務員之間的對立。光是帳面上來看，所得替代率的上限讓警察比其他公務員還要高二十％，領的人恐怕也是會很不安吧！

本人來自公教人員家庭，對於二○一八年改時的狀況特別有感。當時，所有軍公教人員被推上火線，被社會大眾指責所得替代率太高、退休還可以「坐領高薪」。當時蔡英文政府推出的改革，被批評未經妥善的社會溝通因而造成深厚的社會分歧，現在的修法不應該再重蹈覆轍。當年好不容易經過年金改革，大家共同接受調降替代率級距，而現在又單獨針對特定職業別來調升級距，並規定由全民共同埋單，將會重創人們對警消人員、甚至整個公務體系的信任感。光是「基層員警退休月領七萬四」這樣的標題出來，就足以重創警消形象。特別是在當前許多修法爭議之下，人們對於政府財政數字的檢視特別敏感，再次以未經審慎考慮的模式來通過爭議法案的後果很嚴重。

從在野陣營提出的修法理由來看，若我們在乎警消與海巡人員的職業風險，理應再更強化「現職」人員的待遇和環境，例如人力的補充，以及再加強健康照護措施，而不是增加「退休」所得。朝野陣營應該朝向改善警消（還有其他公務員們）現職人員工作環境的方向一起努力，而非單純改退休金。在野黨團應再審慎思考公平原則與世代正義的問題，莫讓年輕世代更加躺平。

修法 公務員 警察

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