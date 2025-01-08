還警消移民海巡弟兄公道

多年前中央警官學校校長梅可望博士，曾經用過四句聯來形容警察：「期之如聖賢，防之如盜賊，驅之如牛馬，棄之如敝屣」。先父從日據時期就在家鄉擔任警察，我出生在父親擔任主管的宜蘭縣警察局進士派出所裡，從小隨著父親的異動搬遷，但是從小就目睹警察如何受到民眾的愛戴，儼然地方領袖；等到我高中畢業時，也報考了開始招收女生的警官學校，對於梅前校長對警察的評價，頗不以為然。直到二○一六年蔡英文總統上台推動年改後，我終於能夠體會到梅可望校長對於警察的形容，竟是具有先見之明，何等的貼切！

因為這個自二○一八年七月起實施並溯及既往的年改，除了司法官不動、軍人特殊處理之外，其他公務員的退休金都被打了六折，其中就包含了辛勞度遠超過大多數公務員的警消。

過去幾十年，警消一直都是是最忠實的公僕，在不同的時代、階段、環境中扮演安定的力量，是台灣民主化、經濟起飛最重要的隱形翅膀。但民進黨推動年改時，竟對於警消的高壓過勞視若無睹，這些打擊犯罪、維護治安、救災拯溺的警消們，因為長年全年無休、日夜顛倒的勤務與輪班制度，讓他們的健康遠比其他公務員敗壞，這是憲字七八五號釋憲案就已經宣告的事實，但是政府有沒有採取任何補償措施？

因為警察的待遇結構並不健全，也有很多不合理的勤務制度，勤休無法正常，經常因任務停休，但警察的停休加班並無法核實給予加班費或補休；再者，對於警察應有待遇，經常以超勤等各種名目的加給發給，所以計算本俸的基礎本來就低；過去的警消，因為還可以在五十歲之後退休，就把這些犧牲當作是被政府積欠，等到退休時再清算的薪資；沒想到被蔡英文年改一筆勾銷。

台灣的警察主辦與協辦業務包山包海，政府各部門樂於當推事，將法定應辦事務推給警消，早是眾所皆知；但很多警消執勤時的裝備及配備，對於員警應該要的照顧，政府都沒編列足夠預算，導致從所長、分局長、局長，甚至署長都要委身尋求贊助，當丐幫四下化緣。

警察工作具危險性、急迫性與不規律性，需長時間在駐地輪值，生活作息日夜顛倒。若遭逢大型專案勤務，時有停止輪休的狀況發生；又外勤員警天天在街頭執勤，經常用寶貴性命奮力拚搏民眾的生命財產。根據統計，自二○一○年至二○二一年，警察在職及退休同仁之平均死亡年齡為七十一點六九歲，遠較國人平均壽命七十九點八四歲還低。

年改後，基層警消被迫修改其生涯規畫。過去咬牙苦撐等待五十歲退休的夢想破碎，為了生計，大多數警察須延後退休。但是警察過勞高壓、出生入死的勤務特性並沒有改善，致使許多警消弟兄退休後餘年不長，甚至等不到退休。

警消太辛苦，我們豈能不善加保障照護，卻坐視政府不斷剝削壓榨，讓警消淪為長期高壓過勞的職災被害人？這次的警察人員人事條例修法，調升所得替代率，至少是對警消為國犧牲奉獻的肯定。銓敘部長恫嚇說，八成的基層警消領的年金會比常務次長多，這只是製造世代對立帶風向的話術罷了！有了較為合理的所得替代率，讓健康體能已不堪的老警消們有機會可以提前退休，讓他們可以平安下莊，有餘生與家人共度。