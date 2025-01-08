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提升警職保障 保障人民安康

聯合報／ 王翔正／文字工作者（屏縣九如）

昨日立法院三讀通過警察人員人事條例修正草案，將警察退休金所得替代率上限調高至八十％，惟銓敘部長認為該修法獨厚警職，造成多數警察的月退俸比常務次長還多，破壞警職與其他公務人員的公平性，不宜貿然施行。

警察人員肩負治安交通等繁重工作，長年生活作息日夜顛倒，甚至街頭執勤時飛來橫禍更是日常，因公殉職或受傷之比例高居公務人員之首，員警無疑是用性命為人民的生命財產安全拚搏，因此警察作為維護公共安全的核心力量，承受的風險與壓力遠高於其他公務員，提高退休所得替代率實在無可厚非。

此外，訓練基層員警的警察專科學校招生情形每況愈下，顯見目前的退休制度與薪資待遇無法吸引年輕學子，認為警察作職涯發展並非最好選擇，以至於某縣市警察局為提升警專招生狀況，凡推薦青年報考警專的員警可獲嘉獎，以此鼓勵內部員警親自延攬人才。當警察不再是令人嚮往的工作，優秀人才望而卻步，不啻將提早實現警力弱化，長遠下來可能損及民眾權益，不可不慎。

考選部統計，公務員報考人數從二○一三年的十四點六萬，巨幅下滑到二○二二年七點一萬。尤其從年改到政治人物對公務員形象的刻意貶抑，逐步削弱從事公務員的吸引力與榮譽感。公務人員是國家安定的基石，更是人民生命財產的保障。政府應照顧戮力從公的公務員，讓全體共好，才是全民的福氣。

公務員 所得替代率 警察

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