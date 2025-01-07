老建銘「一個人的江湖」，在記者會上只見他孤獨的身影，一個開民主倒車的孤影！他是國會少數黨領袖，卻想擔任國會議長。執政黨在國會是少數黨，要想「罷免」立法院長韓國瑜，完全脫離現實。再說，意圖罷免國民黨四十一位立委，讓民進黨成為國會多數黨，好讓他可以「如願以償」。問題是罷免曠日廢時，一旦發動，若無法讓藍委中箭下馬，反倒是自家綠委遭罷免；一消一長，執政黨反而成了更少數，得不償失，賴政府願承擔這樣的後果嗎？

老柯會在二○二五一開年就發動「雙罷」，不是老柯想要當院長而已。首先，他嗅到綠營內部的氛圍，很多黨內人士已不滿藍白聯手在國會先是通過國會改革法案、如今憲訴法等三案也過關、大法官提名七人完全被封殺，還有總預算案節節受制，若是再沒有作為的話，執政黨根本「寸步難行」！老柯覺得與其連連敗退，不如截水斷流，讓罷免變成政治運動，如此他和賴清德總統即可匯集民眾力量，一舉推翻藍白在國會的多數優勢。屆時老柯便成為功臣，又可恢復往日在立院唯我獨尊的盛世了！

其次，老柯投資大陸而欠債的傳聞往事又再被揭露出來，不巧藍委徐巧芯稱手上握有事證；若是不做反擊，「大賺紅錢」的紅帽子反扣回到老柯頭上，可能讓他晚節不保，所以馬上反告徐巧芯，再藉著「雙罷」的政治高聲量來轉移媒體對此事的關注。

最後，老柯在一個人的記者會上獨行，正像在重要的表決上，他缺席沒有投票，一個人在外抽菸「獨思大計」。想來想去只有利用「雙罷」才能做最後一搏。換言之，「雙罷」只是老柯在政治生涯的最後一場豪賭，對他來說，只要激起千堆雪，就有可能改變他垂垂老矣的黃昏命運。

儘管老柯如此盤算，不過，老柯發動得太早了，完全破壞了賴的政治精算。民進黨當然要發動罷免藍委的行動，只是基隆罷樑的敗陣，讓民進黨不得不重新評估，要怎麼「罷」才有可能改變國會朝小野大的劣勢。遍地開花不但曠日廢時且勞民傷財；更何況若是發動起來，民進黨不能走在民眾前面，得隱在公民團體之後，以免落人口實。如此遮遮掩掩不能大張旗鼓，果真能讓罷免藍委行動奏效嗎？

還有，藍營不可能「坐以待罷」，也已放話「以罷制罷」，藍營既有基隆「勝罷」經驗，一旦發動起來又可全黨挺人一人（或數人）；屆時藍營聲勢不斷提升，正好銜接二○二六地方大選、大大加分，如此精算下來根本不利綠營。

最關鍵的是，罷免誠然是人民的權利，但如今罷免已被炒作成仇恨動員，不但不是民意的匯流，反而是仇恨的對抗，讓賴上台迄今毫無建樹、更沒政績。老柯的算計為的是他自己，那麼賴的政治精算，會讓老柯一人的計較，帶衰整個執政黨嗎？