公投對決？朝野應審慎

對於去年底藍白兩黨合作通過憲訴法等三項法律修正案，賴清德總統在新年元旦談話指出，行政院有權提出覆議、憲政機關可聲請釋憲，人民也有選舉、罷免、創制、複決的權利，匯聚更大民主力量，展現主權在民的真諦。對此，國民黨立委解讀，就是要推動公投抵制修法；但總統府發言人表示，執政團隊對於所有救濟手段都會充分思考，目前並未討論到公投的選項。

憲法第十七條規定：「人民有選舉、罷免、創制及複決之權」。此四權如何由人民行使，前兩項已有公職人員選舉罷免法規範，至於創制、複決的使用，則是規範在公民投票法。

公投法第二條規定，全國性公民投票，依憲法規定外，其他適用事項包括法律之複決、立法原則之創制、重大政策之創制或複決。

換言之，賴政府要對三項法律修正案給予補救，除了目前政院已向立院提出憲訴法覆議，未來向大法官聲請釋憲、舉行公投複決法律，也都可採用。但關鍵問題是，未來賴政府如果走到需「公民投票複決法律」地步，恐將引起朝野政黨更大對抗，並將造成國家社會的嚴重不安。

公民投票的屬性為「直接民權」，是一種強烈的民意政治行為，雖可作為補救法律或修正法案的方法，但除瑞士等少數國家，大多數先進民主國家很少實施。例如美國、德國、日本幾乎沒有或少有全國性公投；至於英國二○一六年舉辦的「是否去留歐盟」公投，則是近年國際上少見的全國性公投。

民進黨立法院黨團總召柯建銘，因為對藍白在野兩黨通過三項法律修正案不滿，四日拋出「雙罷」，包括提案罷免立法院正副院長以及四十一位國民黨區域立委，甚至提出「公投解散國會」，引發社會各界高度議論，也招致國民黨立委的反彈，並表示「絕對正面迎戰，直球對決，不會退縮」。

台灣實行代議制度，朝野如對重大政策或法律有所爭議，都應回到體制內解決，包括透過憲法法庭平息紛爭，才是回歸憲政秩序的正確作法。

我國雖然有全國性的公投制度設計，但絕不能輕易啟動，此因付出的社會成本極大，也易造成人民對立或衝突。

賴總統上任才半年多，新的一年也才開始，國家社會需要休養生息，人民更需要安定的生活。未來不論是「公投複決法律」、「公投解散國會」或「罷免立委」，諸如此類的敏感政治議題，朝野都須審慎不能任意推動，因為公投對決的激烈結果，全民都會是輸家。