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科技．人文聯合講座／波蘭的騎士

聯合報／ 林一平
考斯俄茨科（Tadeusz Ko ciuszko; 1746-1817）。圖／林一平繪
考斯俄茨科（Tadeusz Ko ciuszko; 1746-1817）。圖／林一平繪

當二○二二年俄羅斯武裝部隊對烏克蘭發起全面入侵時，波蘭政府迅速作出反應，積極擴充軍備，表現出對俄羅斯擴張的強烈反對。

這一切都展現了波蘭人對國防的重視，這一精神源遠流長，甚至在美國的軍事歷史中也有所體現。西點軍校，作為美國第一所軍事學校，以「責任、榮譽、國家」（Duty, Honor, Country）為校訓，其設立受到一位波蘭人的影響。西點軍校位於哈德遜河西岸的「S」彎處高地，具有重要的戰略價值。在美國獨立戰爭期間，華盛頓曾在西點設立堡壘以阻擋英國海軍的入侵，這座堡壘的設計出自波蘭軍事家考斯俄茨科（Tadeusz Kościuszko,一七四六－一八一七）。

考斯俄茨科是一位有遠見的軍事家，他多次向美國政治領袖強調設立軍官學校的必要性。一八○二年，傑佛遜總統決定在西點成立美國軍事學院（United States Military Academy; USMA），並請考斯俄茨科為該校編寫教科書，為西點軍校的成立提供了理論支持。

考斯俄茨科堅持成立軍官學校的理念，源於他的經歷。他出生於波蘭，是立陶宛貴族的後裔。一七六五年波蘭—立陶宛聯邦的國王斯坦尼斯瓦夫二世（Stanislaw August Poniatowski; 一七三二－一七九八）成立騎士學校，專門培養軍官，並以此為波蘭軍事的核心力量。考斯俄茨科是一七六五年第一批入伍生。

然而，當一七七二年俄羅斯、普魯士和奧地利第一次瓜分波蘭—立陶宛，騎士學校被解散，波蘭的軍隊無法容納像考斯俄茨科這樣的有才能的軍官。他被迫離開家鄉，前往美洲參與美國獨立戰爭，並成為大陸軍的總工程師，對抗英國。

美國獨立後，考斯俄茨科回到波蘭，並繼續抵抗俄羅斯的入侵。儘管波蘭軍隊處於劣勢，他屢次以寡擊眾獲勝，擊退敵人。然而，波蘭國王斯坦尼斯瓦夫二世的投降，讓考斯俄茨科不得不再次逃離波蘭。一七九五年，斯坦尼斯瓦夫二世簽署退位書，正式放棄王位，波蘭遭到瓜分。

二○一四年，我在立陶宛國家博物館親眼見到他簽署退位書時使用的桌子，桌上擺放著一隻斷刃的劍柄，讓人不禁想像當時的斯坦尼斯瓦夫二世，踽踽獨行，滿頭白髮，愁容滿面。

相對於斯坦尼斯瓦夫二世的軟弱無能，考斯俄茨科則因其勇氣和決心而被世人敬仰。一八二八年，西點軍校為他樹立了紀念碑，象徵著對這位波蘭英雄的崇敬。考斯俄茨科的騎士精神，至今仍影響著波蘭，並成為該國防衛價值的象徵。今天，波蘭人依然秉持著他所代表的堅韌與責任感，捍衛自己的自由與尊嚴。（作者為前科技部代理部長）

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