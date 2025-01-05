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高虹安案釋憲 捲起憲政千堆雪

聯合報／ 李屏生／大學法律系助理教授（台北市）

高等法院日前審理遭停職的新竹市長高虹安涉貪汙案，認為立法院組織法涉有違反憲法保障人民服公職權利意旨，裁定停審並聲請釋憲；同時，行政院將三讀通過的憲法訴訟法（憲訴法）移請立法院覆議，這兩大案進程，勢必捲起我國憲政發展的千堆雪。

高院請求憲法法庭界定立委「助理費」的性質究係對立委的補助，允其「聘用」助理及立委與助理間的定位和關係，如此才能對高虹安是否能適用貪汙治罪條例定罪作出關鍵評價。大法官如果能迅速受理並作出判決，高院聲請釋憲才有意義。

我國司法審判最被詬病的就是審理速度，美國則相反，對於社會重大矚目爭議案件常能作出迅速明確審理。例如美國最高法院在廿日拜登下台前，將在十日聽取TikTok禁令是否延後的辯論，就是美國最高法院從寬、從快出手最好的例子，因為對當事人而言，遲來的正義就不是正義。

高案也凸顯一個重大憲政問題，如果適用新修正的憲訴法，可能要拖上更久才有釋憲結果，高門檻更可能斷送了人民得到法令違憲判決的機會，洗刷清白也如旱望雲霓。高虹安案對民眾黨而言更是尷尬，也凸顯憲法法庭對攸關人民權益釋憲的重要性。

現行憲法法庭審理法規範憲法審查及裁判憲法審查案件，應經大法官「現有總額」三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意，才能做成判決；至於審理統一解釋法律命令案件，要有大法官現有總額過半數參與評議，參與評議大法官過半數同意，才能做成判決。

如今憲訴法修法明確定義「現有總額」為「法定總額」，即《憲法增修條文》所定的十五人，並提高憲法裁判的作成門檻，即至少十位大法官同意才能做出裁判，這對攸關國家重大憲政制度變革的釋憲事項，已是相當高的審議程序，卻可能不利於一般釋憲案。

建議立委諸公思考，能否如我國憲法，對於重大議案明白列舉，釋憲評議採高標準；至於老百姓的聲請釋憲，因為影響較小，則採取從寬、從速審理標準，如此分流，才是釋憲實務最好的折衷。

民進黨總召柯建銘和民眾黨代理主席兼總召黃國昌積怨已深，柯更揚言提出罷免院長韓國瑜，朝野惡意螺旋持續上升；對賴總統來說，內政紛擾、立院無力主導，已成施政重大拖累。賴總統既釋出善意，希望能邀請韓國瑜喝咖啡，在如今政院決議憲訴法移請立院覆議、高虹安案停審之時，或許朝野應思考黨鞭人事是否改組，進而捲起我國憲政的契機，國家萬幸，蒼生百姓萬幸。

大法官 憲法法庭 釋憲

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