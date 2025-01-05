談陸配參政 莫坐視陸委會曲解法律

有立委認為內政部解除具陸配身分的南投縣前議員史雪燕職務，有「新兩國論」嫌疑，並提及所有大陸地區人民就是中華民國的國民；陸委會發言人跳出來稱，這跟兩國論毫無關係，並引行政院去年五月函釋指出關於大陸地區人民是不是中華民國國民一事，《入出國及移民法》規定很清楚，所謂中華民國國民是指具有中華民國國籍，居住台灣設有戶籍，或在台灣的無戶籍國民。

陸委會發言人的言論，似乎未重視憲法與《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（《兩岸條例》）規定、模糊行政院函釋與立委說法意旨；且系列主張頻打兩岸紅線擦邊球，中共反應如何值得注目。

首先要指出，為維護我憲政秩序，《兩岸條例》及相關解釋判例，對大陸地區人民與我國國民身分關係已有規範，不僅要求入籍者放棄對岸戶籍，參政規定更嚴。但此次解除史前議員職務的理由，卻是官署引《國籍法》等，認為史雪燕有我憲法秩序所不承認的國家國籍，這就是在講兩國；而官署所提的行政院函釋迴避了司法判決關於《兩岸條例》規定意旨的引用，只說國民身分的認定，「不能僅用函釋來替代」。政院函釋恐有爭議。

其次，筆者認為陸委會發言人有模糊行政院函釋與立委說法意旨之嫌，是因為六年多前，一名陸籍男子來台觀光遭路燈電擊身亡，家屬提國賠訴訟，台灣高雄地院依據法務部八十二年函，以及《兩岸條例》第二條第二款及第四款規定意旨，認定大陸地區人民也屬於中華民國人民，判決國賠。

行政院為此做出解釋，焦點放在大陸地區人民並不具有我國國籍，非屬中華民國國民，自不享有或負擔國民的權利義務。但在史雪燕案中，談的是擁有我戶籍的陸配參政，陸委會高層發言如果從就事論事觀點來看，是在打迷糊仗。

第三，根據權力分立原理，立委代表民意，法院判例則有守護憲法、伸張人民權利功能，行政院的絕大多數見解無法拘束其他機關，反之其他機關則有權拘束行政院。此次行政院下屬單位正式發言卻率爾指稱其他憲政機關說法錯誤，應該指正。其正當性與合法性基礎不足。

第四，《入出國及移民法》、《國籍法》主管機關為內政部，目的之一在規範移民事務；陸委會為統籌協調或處理包括各機關辦理《兩岸條例》等事項之協調審議，此次卻忽然跳出來表示意見，未免撈過界。陸委會如能依《兩岸條例》提出見解會更好。

說到底，行政官員表面在談法理，但立委立論基礎是憲法、法律、法院判例及相關解釋，行政機關卻說人家是錯的，底氣其實是自恃當前民意。要提醒官員的是，民意有很多面向，最多數民意是要兩岸和平，如果不顧民意所嚮，萬一擦槍走火，事後是要追究責任的；當然，此前提是在人民依理性做出判斷，因此也要提醒人民，政府依法行政是底線，如果坐視官員曲解法律，將來膽子愈玩愈大，後悔也來不及了。