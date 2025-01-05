星期透視／二○二五年話兩岸 誰在乎和平？

二○二四年的兩岸關係危機四伏，年初，大陸漁船進入金門水域發生爭執，陸方宣布金門不存在限制水域；五月，國台辦稱賴清德的就職演說是一篇「徹頭徹尾的台獨自白」，隨即發動「聯合利劍」演習， BBC將之稱為陸方首次模擬全面攻台，隨後，大陸宣布終止一三四項ECFA關稅減讓。賴總統國慶講話後，解放軍二度發起利劍演習，六個演習區全部進入台灣鄰接區，外媒稱目的在於封鎖港口、阻絕外援。十二月初賴總統結束南太訪問後，解放軍再度發動演習，國安人士稱共軍在第一島鏈部署船艦史無前例，國防部成立各級應變中心。若將去年台海喻為瀕戰應不為過，今年有可能好轉嗎？

按理說，國安出現空前危機，我方應竭力尋求緩和才對，但賴清德的新年講話卻只有「備戰」一個選項，承諾提高國防支出，提升社會防衛韌性，沒有避險，沒有開拓、沒有國家利益。台灣購買的武器多到美國來不及生產，川普尚未登台，賴清德又忙不迭的遞出新的採購清單，以兩岸實力差距，我方能維持長期軍備競賽嗎？而台灣淺碟式經濟造成的結構性脆弱如何消除？

二○二五年美中台同時出現強勢領導，兩岸關係將更加嚴峻。

首先，川普尚未就任，就已語驚四方，要收回巴拉馬運河，向丹麥購買格陵蘭島，稱加拿大可以變為美國的一州。看起來川普深諳「取法於上僅得為中」之理，他漫天要價是否用以壓迫加、墨強化邊境管控，進而抑制在中南美日漸壯大的中國影響力？川老大的心思難測，但可以確定的是，他提出這些看似無厘頭的方案，背後定有算計。巧的是，川普至今針對的全是民主友邦，對中國反而要求法院暫停審理TikTok，令人好奇的是，未來對台灣會不會也漫天要價？

從蔡英文執政以來，台灣「抗中」走的是意識形態和體制對抗，和美西等國的對中政策並不相同，也使得美中台陷入最敏感的台灣法理主權之爭。在美中雙邊會晤中，美方不斷向中方保證不支持台獨，甚至擴大不支持的範圍，私下卻又常出現和官方立場相悖的立論，導致中方認為美方「掏空一中」。未來川普對中端出關稅手段時，中方強力回擊可期，最近拜登對中高科技制裁，中方禁運稀土可以為證，屆時川普如何運用台灣這張牌？會不會也出現取法於上的瘋狂要價？

其次，中國正面對三十年來最艱難的挑戰，疫情後經濟持續低迷，生產過剩導致通縮，雖在九月出台不少刺激成長措施，但成效不彰。川普若對中國加徵六十％關稅，今年大陸經濟成長率將掉到四％以下。大陸對戰略產業的補貼政策，未來會有更多國家加入制裁行列，提振內需勢在必行。但大陸製造了全球三成的產品，GDP占全球十八％，但消費卻只占九％，此乃因為政府將大量預算投入基建、國防，社會福利體系不完整，民眾不敢隨意花錢。去年大規模暴力事件層出不窮，社會不安情緒浮現，習近平在台美問題上，沒有退讓空間。

賴總統桀驁不羈、從不妥協，在蔡英文的基礎上，從歷史與國際面，推動「兩國論」的法制建構，突出主權未定，強調推動台灣主體性的國家認同，將閩南語改稱「台灣台語」，兩岸關係較蔡英文時期更加險惡並不意外。

受到民進黨意識形態挾持，兩岸關係逐漸步上不歸路，跨黨派機制的建立刻不容緩！

（作者為政大國發所兼任教授、陸委會前副主委）