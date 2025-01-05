名家縱論／大法官選任的博弈

憲法訴訟法修正案通過後，出缺的七個大法官席位也在上周完成同意權行使的程序，結果七位被提名人全部鎩羽。三個黨團開出來的票整整齊齊，一張都沒跑。從結果看，三方的決策都很理性，只有看戲的變傻瓜，制度變成笑話。

按照通過的民眾黨版本憲訴法規定，憲法法庭要做成法規範違憲判決，從十五位足額去考量，至少要有十位大法官參與評議（等同原定總額三分之二），及九位大法官同意（比原定總額過半多一）。在因出缺七位總額只剩八位，變成至少要補進兩位才能做成有效評決。因為非常可能第一個試刀的法律就是同時通過的財劃法、選罷法，國民黨團對七位被提名人全部否決，民眾黨團只對被提名人劉靜怡教授全部同意，民進黨團偏又一致否決了劉教授。

藍白顯然有一個默契，就是僅有八位成員的憲法法庭非常可能對控制其決策權的新規定採共同抵制立場，因此補進大法官最多只能一位，以確保即使九位大法官共同認定違憲，仍因未達最低評決人數而無法做成有效判決。可控制五十四票的藍評估綠的五十一票必然支持全部被提名人，白為凸顯其獨立性而支持一位的機率也甚高，為確保三法不至白忙一場，只有全部否決一途。

白果然只對一位被提名人做了象徵性支持，讓人嚇一跳的是綠竟全票否決劉教授，甘冒藍白若各支持一位，而使本可由十位大法官共同宣告憲訴法條文違憲的機會消逝。但有如立院魅影的綠大黨鞭，怎會算不出來兩黨最多只可容一位出線的算盤，又何須平白放棄殺雞儆猴的沒本生意？

所以嚇傻的本來就傻，博弈研究真正的意義在於揭示制度的盲點。我很早就說，美國選任文武百官所用的總統提名、參院同意的程序，最重要的條件就在行政和立法的相互獨立制約，以及與此配套的柔性政黨體制。歐洲採內閣制或半總統制的國家幾乎都靠相當剛性的政黨政治才能運作，博弈的主體全然不同，所以不會套用美國制度。這一齣鬧劇，應該讓大家看清現行選任方式的荒謬。

我也反覆講過，在我們這樣的半總統制之下，對於明定於憲法的提名同意制度，真正值得借鑑的運作方式，就是把同意的門檻調高到三分之二，迫使主要政黨通過協商來決定獨立機關成員，才會看到可以積極確保公共利益實現的博弈。

歸根結柢，先要問的是找什麼人？第一，專業知識、人品和抗壓性夠高的人，第二，其整體組成一定要能兼顧理論與實務，第三也是最重要的一點，機關成員在價值上必須呈現多元，才能找到最佳的化解憲政衝突之道。

如果選任制度完全忽略最後一點，博弈的結果還會禍及前兩點，過去幾年的情況就很明顯：完全執政而又採簡單多數的同意門檻，其結果就是，不但選出來的人想法差不多，以致整體的價值觀經常衝撞社會主流，而且跳過不同價值族群中的優秀者，整體品質只會不斷下降。而且這幾年偶見可以為不同價值觀點發出微弱聲音的，反而是內斂不多言的實務菁英，但這次七位被提名人竟然只剩一位法官！

足見博弈本身不是問題，博弈結果凸顯的制度問題更值得關注。缺額還是要補，或許賴總統會重新考量如何通過政黨協商去找出最好的人選，有關同意權門檻的提高，更不妨列入下次修立院職權行使法的優先事項。真心希望那些還沒看清少數政府才是當下所有憲政問題癥結的學者和律師們再想一想：面對為堅持少數執政而不惜操弄本應保護民主憲政機關的作為，在野黨除了堅決反制外，還能做什麼？（作者為政大講座教授）