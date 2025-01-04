掌握三原則 對談緩和朝野對立

去年底藍白合作三讀通過選罷法、財劃法和憲訴法修正案，行政部門譴責，立院民進黨團亦放話將為台灣帶來災難，賴總統也在元旦文告表示要用更大的民主解決。其中所謂「更大的民主」指政院有權提覆議，憲政機關可以聲請釋憲，民眾也有選舉、罷免、創制、複決權利。弦外之音應該也不會排除體制外所謂青鳥的民主力量。

這些大動作，尤其是罷免、創制、複決若真施行，勢將耗損難以估計的財務及社會成本。賴總統說要找韓院長喝咖啡談國家大事，這是好事；但如果只是要單方面接受對方的要求，那一定是沒效果甚至是反效果的。

筆者建議運用「對談」來代替「交談」。對談在日常生活中常被提及，但我們真的了解對談的內涵？開對談風氣之先驅的波姆曾說過，對談不只是與他人交談，它是聆聽他人的一種特別方式，是站在願意被影響的立場去傾聽。所以交談的目的在求勝，對談的目的是求了解；交談講求回應反駁，對談旨在學習新觀點；交談僅是緊抓自己的成見，對談則是在意拓展視野，兩者迥異有別。

另外，在進行對談中也要掌握三原則：一、平等對人，對話中無階級高低或權力大小之分。二、謙虛真誠並具備同理心。三、開放胸襟並讓心中的假設（預設立場）浮出檯面以利作進一步的探索。

總之，對談就是論語所謂的「勿意」─不憑空臆測，「勿必」─事情沒有絕對肯定，「勿固」─不拘泥固執，「勿我」─不自以為是。雖非一蹴可成，但相信賴總統以其高度率先為之，必能緩和朝野對立，呈現一線生機。