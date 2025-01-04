行政院覆議憲訴法 越俎代庖

立法院去年十二月廿日通過《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》三項修正；行政院於近日將上述《憲法訴訟法》修正移請立法院覆議；乃認為將對憲法法庭運作造成深遠影響，危及違憲審查功能，為守護民主自由憲政秩序，保障人民基本權利救濟，總統基於行政院所提覆議理由認有窒礙難行之處，依照《憲法增修條文》規定程序，核可後由行政院向立法院提起覆議。

然而，《憲法訴訟法》所執行之機構為「憲法法庭」，隸屬於司法院，何以由行政院認為窒礙難行？現行司法院仍然存在憲法法庭及大法官組織並未被解散，八名大法官仍有一般功能並有代理院長，並非全部停止運作。依司法院釋字第一七五號解釋：「司法院為國家最高司法機關，基於五權分治彼此相維之憲政體制，就其所掌有關司法機關之組織及司法權行使之事項，得向立法院提出法律案。」亦即，司法院擁有獨立的提案權，因此對涉及己身之法案亦應有審查決定表示意見之權。

當年蔡政府為辦理年金改革幕僚作業，特依總統府國家年金改革委員會設置要點設「行政院年金改革辦公室」；然而改革方案最後仍由「考試院提案到立法院」審理，乃考試院依憲法為掌管公務人員之撫卹、退休之權責機構。民主國家會將政府的權力分給不同的部門，彼此互相監督制衡，此乃權力分立原則；大部分民主國家只有三權分立，也就是立法、行政和司法三個機構；立法是負責制定法律，行政是負責執行法律，司法是負責解釋法律及確保法律正確執行和處理爭議。

我國《憲法增修條文》第三條二項雖有規定：「行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院十日內，移請立法院覆議。」然而《憲法訴訟法》修正案所適用對象並非行政院，行政院代為主張提起覆議豈不怪哉，甚至越俎代庖？如此是否加劇破壞憲政五權分立及權力制衡？又，司法院何以完全噤聲視若無睹，一副事不關己之態度？